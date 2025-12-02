Politika

"BILO SMO VAM DOBRI KAD JE TREBALO DA SE PODRŽI PROTEST, A SAD..." Profesor blokader poručio studentima blokaderima (VIDEO)

В.Н.

02. 12. 2025. u 11:01

PROFESOR Miodrag Jovanović sa Pravnog fakulteta obratio se priliom svog gostovanja na jednoj od blokaderskih televizija studentima blokaderima.

Foto: Printscreen/Nova S

- Vi pričate jedan dan, targetirate recimo ljude koji su od prvog trenutka - recimo tom Tanasiju Marinkoviću je špalir na pravnom tapšao! Bili smo dobri kada je trebalo jel da se podrži studentski protest, a sad bi trebalo šta, da čekamo šta će neko od studenata reći, a da mi ćutimo ostali? - rekao je Jovanović.

Pogledajte priloženi snimak: 

