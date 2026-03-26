HRVATI U ŠOKU! Evo šta je Ivica Tucak uradio nakon šamara u Beogradu
Ono što je najavljeno neposredno nakon završetka Evropskog prvenstva u Beogradu prošlog januara - sada se dešava.
Hrvatska vaterpolo reprezentacija, nešto više od dve godine pre Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028, značajno je promenjena, podmlađena, i ulazi u novi ciklus priprema.
Pre pet godina, posle Igara u Tokiju 2021, trener Ivica Tucak je redizajnirao i modifikovao tim. Bilo je to vreme kada su se od "Barakuda" oprostili Bušlje, Havi Garsija, Obradović, kao i Joković i Lončar, koji će se, doduše, kasnije vratiti (Joković samo za Olimpijske igre u Parizu). Posle Tokija, nije bilo više Macana, Miloša, niti golmana Marcelić sve do januara 2026. godine.
Zatim je Tucak pozvao mlade ljude poput Rina Burića (tada 24 godine) i Marka Žuvele (20), nešto starijeg Andriju Bašića (25), kao i Jerka Marinića Kragića (tada 30), i vratio Ivana Krapića (32). To je bio redizajn. Ovo je sada podmlađivanje. Trener Barakude Ivica Tucak imenovao je 16 igrača koji će se okupiti u Zagrebu 2. aprila, a dva dana kasnije otputovati u grčki grad Aleksandrupolis na turnir Svetskog prvenstva u evropskim divizijama.
Što se tiče Evropskog prvenstva u Beogradu, na raspolaganju više nisu oba centra Josip Vrlić i Luka Lončar, golman Ivan Marcelić, defanzivac Matias Biljaka, kao i spoljni igrači Ante Vukičević, Andrija Bašić i Filip Kržić. Pola tima!
Pozvani su: golman Mauro Ivan Čubranić (21), centar Viktor Tončinić (19), defanzivci Mislav Ćurković (20), Toni Radan (21), Roko Akrap (25); a sa spoljne linije levi bek Ante Jerković (19), a na drugoj strani Vlaho Pavlić (21).
- Ovo će biti temelj za budućnost - bilo je prvo je rekao selektor Ivica Tucak nakon objavljivanja imena, i odmah je to naglasio.
- Nešto ovako bismo uradili u svakom slučaju, bilo je neophodno i najavljeno, i bez obzira na rezultat na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Da smo tamo postigli uspeh, osvojili medalju, ponovo bih uradio isto jer je tako bilo planirano. Naš glavni cilj su Olimpijske igre u Los Anđelesu, koje su za nešto više od dve godine. Čak ni Svetsko prvenstvo u Budimpešti sledeće godine nije toliko u našem fokusu - rekao je Tucak i šokirao kompletnu javnost u Hrvatskoj.
Preporučujemo
Komentari (0)