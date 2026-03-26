ALBANCI NAPADNUTI U VARŠAVI! Poljaci jasni: Kosovo je Srbija (FOTO)

POLjSKI navijači reagovali su nakon dojave da je nekoliko Albanaca stiglo u Varšavu zbog predstojećeg baraža za plasman na Svetsko prvenstvo.

Bilo je nakon žreba u Nionu jasno da će utakmica Poljske i Albanije biti utakmica visokog rizika.

Zbog toga je zajedno sa UEFA dogovoreno da na utakmici ne bude gostujućih navijača, ali to nije sprečilo nekolicinu Albanaca da krenu put "Nacionalnog stadiona".

Ipak, svesni da postoji rizik od eventualnih dolazaka nezvanih gostiju, poljski navijači odlično su se organizovali i širom Varšave spremili "sačekuše" za Albance. Odmah pošto je grupa gostujućih navijača putem društvenih mreža objavila fotografije iz centra Varšave, domaći su krenuli u lov.

Nije tajna da su Poljaci veliki protivnici albanskih naroda, posebno terorističke i lažne države Kosovo. Vrlo brzo je grupa navijača iz Albanije locirana u Varšavi, a na Instagram stranici posvećenoj poljskim huliganima osvanula je slika albanske zastave koja im je oteta u blizini "Nacionalnog stadiona".

Zastava Albanije fotografisana je na podu, a na njoj je objavljen i datum kada je oteta. Sve se desilo juče, dan uoči baraž utakmice koja je na programu večeras od 20.45. Naravno, objava je izazvala brojne reakcije domaćih navijača, ali i Srba koji se zahvaljuju Poljacima na pružanju ogromne podrške u očuvanju suvereniteta naše zemlje.

