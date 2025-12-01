PONOŠEV FUNKCIONER OPTUŽUJE ZDENKA TOMANOVIĆA I STUDENTE BLOKADERE: On stoji iza njih i svega lošeg što urade ili objave
VLADIMIR Šiškin, funkcioner pokreta Srbija Centar (SRCE), optužio je na Fejsbuku advokata Zdenka Tomanovića, da stoji iza svega štetnog što uradi ili objavi blokaderski pokret i da ima direktni uticaj na sve odluke plenuma.
- Iza svega štetnog poslednjih meseci stoji čovek koji ima ogroman uticaj na studentski pokret, odavno obesmišljene plenume i besmislena lobiranja da se onakva i slična saopštenja plasiraju u javnost. Na jednoj strani direktan uticaj Zdenka Tomanovića advokata ratnog zločinca Slobodana Miloševića, čoveka vrlo bliskog porodici Milošević, direktnim krivcima za sve ubijene ljude u Hrvatskoj, Bosni i Kosovu i Metohiji, a na drugoj konstruktivna pomoć bez mešanja u rad plenuma (to što je od njih ostalo) profesora Tanasija Marinkovića i sličnih.
- Ovaj prvi je jedan od predloženih kandidata za studentsku listu, pretendent za budućeg samoprozvanog ministra pravde, dok ovaj drugi rešava važna pitanja oko pada nadstrešnice i sve to predstavlja međunarodnoj zajednici i svim relevantnim činiocima u Srbiji i Evropi. Prvi na listi, od drugog se ograđuju.
- Kažu takođe da Tomanović ima toliko jak uticaj na te studente koji su ostali po plenumima, da direktno svojim lobiranjem utiče na sve važne odluke i saopštenja izneta u javnost.
Kontaktirali smo advokata Zdenka Tomanovića za komentar, ali do objavljivanja ovog teksta nije odgovarao na naše pozive.
