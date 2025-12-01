Politika

PONOŠEV FUNKCIONER OPTUŽUJE ZDENKA TOMANOVIĆA I STUDENTE BLOKADERE: On stoji iza njih i svega lošeg što urade ili objave

01. 12. 2025. u 18:17

VLADIMIR Šiškin, funkcioner pokreta Srbija Centar (SRCE), optužio je na Fejsbuku advokata Zdenka Tomanovića, da stoji iza svega štetnog što uradi ili objavi blokaderski pokret i da ima direktni uticaj na sve odluke plenuma.

ПОНОШЕВ ФУНКЦИОНЕР ОПТУЖУЈЕ ЗДЕНКА ТОМАНОВИЋА И СТУДЕНТЕ БЛОКАДЕРЕ: Он стоји иза њих и свега лошег што ураде или објаве

Foto: Printskrin

- Iza svega štetnog poslednjih meseci stoji čovek koji ima ogroman uticaj na studentski pokret, odavno obesmišljene plenume i besmislena lobiranja da se onakva i slična saopštenja plasiraju u javnost. Na jednoj strani direktan uticaj Zdenka Tomanovića advokata ratnog zločinca Slobodana Miloševića, čoveka vrlo bliskog porodici Milošević, direktnim krivcima za sve ubijene ljude u Hrvatskoj, Bosni i Kosovu i Metohiji, a na drugoj konstruktivna pomoć bez mešanja u rad plenuma (to što je od njih ostalo) profesora Tanasija Marinkovića i sličnih.

- Ovaj prvi je jedan od predloženih kandidata za studentsku listu, pretendent za budućeg samoprozvanog ministra pravde, dok ovaj drugi rešava važna pitanja oko pada nadstrešnice i sve to predstavlja međunarodnoj zajednici i svim relevantnim činiocima u Srbiji i Evropi. Prvi na listi, od drugog se ograđuju.

- Kažu takođe da Tomanović ima toliko jak uticaj na te studente koji su ostali po plenumima, da direktno svojim lobiranjem utiče na sve važne odluke i saopštenja izneta u javnost.

Kontaktirali smo advokata Zdenka Tomanovića za komentar, ali do objavljivanja ovog teksta nije odgovarao na naše pozive.

