RAZDOR MEĐU BLOKADERIMA: Ponoš napao i rektora Đokića (VIDEO)
RAZDOR među blokaderima se nastavlja, pa je tako sada Zdravko Ponoš udario na rektora Vladana Đokića.
- Poslednjih nekoliko nedelja ili meseci imam utisak da se rektor Đokić povukao, gde je on nestao, šta se desilo sa njim? Taj čovek je uživao ogromno poverenje i studenata i čini mi se nas iz opozicije. Nigde ga nema - rekao Ponoš.
