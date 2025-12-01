Politika

RAZDOR MEĐU BLOKADERIMA: Ponoš napao i rektora Đokića (VIDEO)

В.Н.

01. 12. 2025. u 16:42

RAZDOR među blokaderima se nastavlja, pa je tako sada Zdravko Ponoš udario na rektora Vladana Đokića.

РАЗДОР МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА: Понош напао и ректора Ђокића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Poslednjih nekoliko nedelja ili meseci imam utisak da se rektor Đokić povukao, gde je on nestao, šta se desilo sa njim? Taj čovek je uživao ogromno poverenje i studenata i čini mi se nas iz opozicije. Nigde ga nema - rekao Ponoš.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ODUŠEVLJENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor

RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor