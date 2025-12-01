NIKO JOŠ NIJE ODGOVARAO: Šešelj upozorio na veliki problem koji svima prolazi "ispod radara"
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da svako krivično delo zaslužuje oduzimanje poslaničkog imuniteta.
- Samo se ne može oduzimati imunitet za prekršaje - rekao je Šešelj.
Saglasan je da nije potrebno preterivati u primeni sile.
- Ali, kada neko gura policajca, taj treba na licu mesta da dobije batine, pa da više nikad u životu ne gura policajca - izjavio je predsednik SRS, komentarišući to što je jedan narodni poslanik blokaderske opozicije gurao policajca.
Policajac mora biti neprikosnoven, ako se ponaša u skladu sa zakonom, navodi Šešelj.
Upozorio je i ukazao na činjenicu da niko još nije odgovarao za širenje lažnih vesti kojima se uznemirava javnost.
