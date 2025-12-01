NIKO JOŠ NIJE ODGOVARAO: Šešelj upozorio na veliki problem koji svima prolazi "ispod radara"

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da svako krivično delo zaslužuje oduzimanje poslaničkog imuniteta.

- Samo se ne može oduzimati imunitet za prekršaje - rekao je Šešelj.

Saglasan je da nije potrebno preterivati u primeni sile.

- Ali, kada neko gura policajca, taj treba na licu mesta da dobije batine, pa da više nikad u životu ne gura policajca - izjavio je predsednik SRS, komentarišući to što je jedan narodni poslanik blokaderske opozicije gurao policajca.

Policajac mora biti neprikosnoven, ako se ponaša u skladu sa zakonom, navodi Šešelj.

Upozorio je i ukazao na činjenicu da niko još nije odgovarao za širenje lažnih vesti kojima se uznemirava javnost.