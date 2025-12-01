ANA BRNABIĆ: Crta imala uvid u biračke spiskove u Sečnju, Negotinu i Mionici - nije imala primedbe!

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana brnabić govorila je sinoć u emisiji Hit Tvit na tv Pink i o biračkom spisku.

Ekskluzivno kažem pošto mi nije jasno da CRTA to nije objavila, ako želimo da kažemo da su objektivni, nepristrasni. Mi smo U narodno0j skupštini usvojili izmene i dopune zakona o biračkom spisku po kome se formira komisija za uvid, reviziju biračkog spiska. Po tom zakonu, po prvi put, svako ko je ovlašćeni posmatrač, kao i svaka izborna lista naravno, članovi izbornih komisija, da li republičkih ili lokalnih, imaju pravo na pun uvid u jedinstveni birački spisak, osim naravno u jedinstveni matični broj građana.

CRTA je, ako se nevaram u sredu prošle nedelje, podnela zahtev da ima uvid u biračke spiskove ove tri likalne samouprave. Moram da odam priznanje mninistarki Snežani Paunović, iz SPS ministarki za državnu upravu i lokalnu samoupravu, bez obzira na to što su oni imali 30 dana da usvoje podzakonske akte i da tek nakon 30 dana oni mogu to da pokažu, oni su učinili sve što je u njihovoj moći da recimo obrazac o poverljivosti podataka da to sve bude, bukvalno, urade preko noći kako bi već u četvrtak CRTA dobila mogućnost kompletnog uvida u birački spisak u ove tri lokalne samouprave. I meni je to fascinantno da oni to nisu objavili i da niko nije rekao evo pogledajte taj Zakon o jedinstvenom biračkom spisku za koji opozicija nije glasala. Oni su tražili i bez obzira na to što su bili tako kratki datumi dobili su mogućnost kompletnog uvida u birački spisak u te tri lokalne samouprave. Nije vest! Nijevest pa zato što birački spisak nije problem, zato što je birački spisak uvek bio samo alibi.