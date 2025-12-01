"VI TAKO POBEĐUJTE, A MI ĆEMO OVAKO" Vučić: Šta ste radili? Osim što ste išli da maltretirate ljude i opet ste izgubili (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je, nakon posete porodici Janković u selu Tolić kod Mionice, da je SNS uspela da pobedi na lokalnim izborima održanim u nedelju uprkos nemogućim uslovima i tome što su blokaderi dovodili batinaše iz raznih delova Srbije i maltretirali građane.

Obraćanje predsednika

Predsednik je naveo da je srećan kada poseti vredne domaćine koji neumorno rade.

- Mnogo sam srećan što sam video kako uspešno i dobro radi prava porodična firma koja dnevno izbacuje oko 120.000 jaja i snabdeva dobar deo Šumadije i malo šire od toga. Verujem da možemo da im pomognemo kako bi dodatno unapredili svoju proizvodnju. Neizmerno me čini srećnim kad vidim porodice koje neguju zajedništvo u radu i rade na povećanju nataliteta. Pomagaćemo što je više moguće kako bismo podstakli ravnomerni razvoj svakog kraja Srbije - kazao je Vučić.

O lokalnim izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu

Vučić je istakao da je SNS uspela da pobedi na lokalnim izborima održanim u nedelju uprkos nemogućim uslovima.

- Ja sam se plašio i jučerašnjih izbora, odgovoran čovek se tako ponaša. Mislim da ljudi to razumeju, odgovorni ljudi uvek imaju strahove. Ja uvek imam strah. Moja želja je da uvek budemo najbolji. Ja sam našao u Negotinu mane, jer sam noćas analizirao rezultate. Našao sam u Negotinu više mesta gde možemo da popravimo rezultate, i u Mionici, i u Sečnju. Ja uvek želim više, bolje. Samo gubitnici nemaju strahove, njima je svejedno. Njima je sve lako, dovešćemo batinaše, veterane, tući ćemo ljude po kafanama. Nekad im to ide za rukom, nekad ne, pa kukaju, žale se. Šta drugo rade? Ništa. I svaki put su moralni pobednici. Vi tako pobeđujte, a mi ćemo ovako. Ja stvarno mislim da smo i moralni pobednici, jer posle godinu dana terora, nemogućih uslova, ovde su došli Kokanović, Ćuta, Manojlović, batinaši iz svih krajeva. Šta ste radili? Osim što ste išli da maltretirate ljude i opet ste izgubili. Sinoć su pištolj potezali na ljude jer nisu mogli da veruju kakav je rezultat. Poništili su u Sečnju, biračko mesto Jarkovac, na kome smo mi dobili, jer se kao ne slaže broj ne znam čega. Misle da će time nešto da sruše i sad će tu da izgube još ubedljivije. Kao u Kosjeriću, Zaječaru, kao svuda. Mi moramo da tražimo gde mi grešimo, moramo ljudima da pružimo više. Ljudi se brzo i lako naviknu na dobro, prihvate te kao potpuno novi standard, to je podrazumevajuće. Mi moramo da radimo još više, bolje, da pravimo promene u Sečnju, Mionici, u Negotinu da sagledamo, imate fenomenalna mesta, a imate mesta koja nisu baš fenomenalna. Nisam zadovoljan kada vidim rezultat 90 prema 35, zadovoljan sam kada vidim 120 prema 15. Kod njih briga nema, koliko god da izgube izbora oni su uvek pobednici - kazao je predsednik.

"Izbori u roku od godinu dana"

Vučić je izjavio da smo danas i zvanično ušli u izbornu godinu.

- Šta su pokazivali? Da nasiljem će nešto da promene. Neće. Na biračkim mestima to ne možete da promenite. Oni valjda hoće da kažu da je neko drugi provodio nasilje. Nije, samo da znate. I u kafani koja je bila napadnuta bili su naši ljudi, a spolja je bila napadnuta. Samo da znate za te snimke, da dobro razumete o čemu se radi. Zato, ako ste primetili, nisu smeli mnogo ni da kukaju, ovog jednog je neko negde lupio. Kažu - eto, suprotstavili smo se, nisu se suprotstavili, nego ste mislili da možete nekog da tučete, e onda kada ste videli da nemožete da bijete te ljude, onda "mama, nije mi baš lepo prošlo što sam došao nekog da brinem". U svakom slučaju, moj poziv svima njima da počnu da razgovaraju, da razumeju da ljudi u Srbiji imaju pravo da drugačije misle. Oni više ne mogu da uspostave dijalog ni između sebe. Njihove svađe će biti sve teže. Da obradujem evropske demokrate, mi smo evo i zvanično ušli u izbornu godinu, imaćemo u roku od godinu dana izbore. Sad ostaju samo pripreme za izbore, da vidimo ko učestvuje na izborima, koliko lista, na koji način, koji kandidati. Da vidimo hoće li ići samo parlamentarni ili i predsednički i parlamentarni. To će nadležne institucije da donesu odluku - naveo je Vučić.

O NIS-u

Predsednik je kazao da nema nikakvih novosti vezano za situaciju oko NIS-a, ali da ih sutra očekuje važan sastanak.

- Nemama nikakvih novosti, ne verujem da će ih biti. Težak period je pred nama, ali pripremali smo se. Sutra imamo u pola jedanaest veliki sastanak, moramo da spremimo sve do tada poteze. Pa ćemo vas obavestiti sve - kazao je predsednik Vučić.

O povećanju penzija

Predsednik je rekao da će penzioneri penziju uvećanu za 12,2 odsto primiti pre Badnjeg dana.

- Želim da čestitam penzionerima, oda danas su penzije uvećane za 12,2 odsto. Tu prvu uvećanu penziju primiće pre Badnjeg dana. Želim im dobro zdravlje, dug život i sledeće godine ćemo takođe gledati da se ponovo raduju - izjavio je Vučić.

Vučić u obilasku farme

Predsednik je stigao u posetu i krenuo u obilazak.

- Budimir sve vodi, ali Života sve zna. Baš vam je lepo ovde - kazao je. Upitao je gde im je najveće tržište jaja, na šta su vlasnici rekli da je to Kragujevac, gde odlazi 40.000 jaja.

Predsednik je domaćina upitao da li je dosad imao pomoć države.

- Nisam. Jednom sam pokušao, ali odustao sam - rekao je Janković, na šta je predsednik rekao da razume jer je u pitanju procedura "koju je neko lepo osmislio", ali koja je komplikovana.

Vučić je istakao da je farma na lepom mestu i zamolio nadležne ministre da pomognu vlasnicima koliko je moguće.

Predsednik je kazao da je urađeno dosta u Mionici, ali da ima još da se radi.

- Moramo da uradimo obilaznicu u Mionici - rekao je.

- Života, ko je najvredniji - upitao je predsednik domaćina, na šta je Života rekao da su to njegovi sin i unuk.

- Dobro mi došli, predsedniče - kazao je Života, sa kojim je Vučić nazdravio uz čašicu rakije.

Porodica Janković ima farmu koka nosilja

Predsednik je u poseti porodici Janković. Reč je o četiri generacije porodice.

Vučićevi domaćini su Budimir i njegova supruga Katarina. Tu su i Budimirov sin Strahinja, kao i snaja Aleksandra, unuci Vukašin i Jovana. Najstarija generacija Jankovića su Budimirovi roditelji Života i Jelisaveta.

Porodica Janković ima farmu koka nosilja. U pet objekata imaju 140.000 koka. Proizvedu 120.000 jaja dnevno. Imaju 25 zaposlenih.