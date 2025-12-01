"U PRAVU SU BLOKADERI, VUČIĆU TREBA ZABRANITI IZLAZAK NA IZBORE" Knežević: Osvoji čovek 60% glasova ka da igra fircik ispred prodavnice

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević oglasio se povodom trijumfa SNS na izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu.

DNP

- U pravu su blokaderi, ovome Vučiću treba zabraniti da više izlazi na izbore u Srbiji. Osvoji čovek 60 odsto glasova ka da igra fircik ispred prodavnice. Naš divni o dubokodržavn region je na aparatima - napisao je Knežević i dodao:

- Samo da mi Picula preteče, neće imati ko da piše rezolucije o Briselu.