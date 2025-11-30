Politika

VUČIĆ O UBEDLJIVOJ POBEDI NA LOKALNIM IZBORIMA: Lista najbolje za Negotin osvojila 69.3 odsto glasova, 52.6 u Mionici, u Sečnju 60.9

В.Н.

30. 11. 2025. u 22:01

PREDSEDNI Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je rezultate na lokalnim izborima:

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Kaže da ima rezultate sa svih biračkih mesta u Negotinu, gde je bila velika izlaznost.

Izašlo je nešto manje od 18.000 ljudi i rezultati su sledeći:

Lista Najbolje za Negotin, SNS i partneri 11.534 glasa, odnosno 69,3 odsto.

Drugosplasirana je blokaderska lista 26,8%.

U Sečnju sa 16 od 17 biračkih mesta su rezultati, navodi on.

Tamo je SNS izašla bez partnera i ima 60,9 odsto, SPS 4,7 odsto, blokaderi 30,4 odsto i SRS 1,95 odsto, rekao je Vučić.

Saopštio je i rezultate za Mionicu:

52,6 Najbolje za Mionicu Aleksandar Vučić, 

3,6 odsto SDP,

38,5 odsto blokaderska lista,

1,4 odsto SSP Dragana Đilasa.

