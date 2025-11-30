Politika

BLOKADERI I CRTA U NEGOTINU ZAJEDNO: Dok blokaderi vrše pritisak na građane, CRTA uskače u pomoć

В.Н.

30. 11. 2025. u 19:40

DOK se u Negotinu odigravaju lokalni izbori blokaderi uveliko vrše pritask na građane uz pomoć CRTE.

БЛОКАДЕРИ И ЦРТА У НЕГОТИНУ ЗАЈЕДНО: Док блокадери врше притисак на грађане, ЦРТА ускаче у помоћ

Foto: Printskrin

Kao što se vidi na samom snimku, grupa blokadera nalazi se ispred samog glasačkog birališta u Negotinu gde uz pomoć pripadnika CRTE vrše pritisak na obične građae koji žele da izvrše svoje građansko pravo.

Da se jasno vidi sraman čin blokadera i CRTE, uverite se i sami:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)
Politika

0 2

VUČIĆ SA ROĐENDANSKE PROSLAVE SINA DANILA: Hvala ljudima na ogromnoj podršci u Negotinu, Sečnju i Mionici - do konačne pobede (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras sa rođendanske proslave sina Danila i zahvalio narodu na divnoj pobedi. Hvala ljudima na ogromnoj podršci i pobedama u Negotinu, Sečnju i Mionici. Srećan što sam imao malo vremena da se proveselim sa Danilom za njegov rođendan. Do konačne pobede, poručio je Vučić.

01. 12. 2025. u 00:49

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ RAZOTKRIO STRAŠNU LAŽ: Sve je ovo maslo stranih službi

ŠEŠELj RAZOTKRIO STRAŠNU LAŽ: Sve je ovo maslo stranih službi