BLOKADERI I CRTA U NEGOTINU ZAJEDNO: Dok blokaderi vrše pritisak na građane, CRTA uskače u pomoć
DOK se u Negotinu odigravaju lokalni izbori blokaderi uveliko vrše pritask na građane uz pomoć CRTE.
Kao što se vidi na samom snimku, grupa blokadera nalazi se ispred samog glasačkog birališta u Negotinu gde uz pomoć pripadnika CRTE vrše pritisak na obične građae koji žele da izvrše svoje građansko pravo.
Da se jasno vidi sraman čin blokadera i CRTE, uverite se i sami:
