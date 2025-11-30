BLOKADERI I CRTA U NEGOTINU ZAJEDNO: Dok blokaderi vrše pritisak na građane, CRTA uskače u pomoć

DOK se u Negotinu odigravaju lokalni izbori blokaderi uveliko vrše pritask na građane uz pomoć CRTE.

Foto: Printskrin

Kao što se vidi na samom snimku, grupa blokadera nalazi se ispred samog glasačkog birališta u Negotinu gde uz pomoć pripadnika CRTE vrše pritisak na obične građae koji žele da izvrše svoje građansko pravo.

Da se jasno vidi sraman čin blokadera i CRTE, uverite se i sami: