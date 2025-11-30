Lažni veterani i CRTA buše gume meštanima Negotina
Građani Negotina su uplašeni za svoju bezbednost i za bezbednost svojih najbližih!
Lažni veterani i pripadnici CRTE nastavljaju da terorišu građane i van centra Negotina.
U selu Štubik na BM 72 izbušili su gume uglednom meštaninu ovog sela, Đorđu Markoviću, koji se vratio sa svojom porodicom iz Francuske kako bi živeo u svom rodnom kraju i ulagao u poljoprivredu.
Marković je opisao koje strahote je preživeo zbog blokadera.
- Otišao sam da glasam i primetio sam ljude sa nekim trakama oko ruke i rekli su mi da su to pripadnici CRTE. Tu su nas zastrašivali i plašili za koga ćemo da glasamo i vršili pritisak na nas. Kada sam izašao sa glasačkog mesta video sam da mi je na autu izbušena guma. Pokazali su mi ko je probušio gumu i taj je imao traku oko ruke i kažu da je pripadnik CRTE. Te ljude smo viđali ovih dana u našem kraju, prilazili su nam i zastrašivali su nas... Veoma sam uplašen i za sebe i za svoju porodicu ali i meštane - kaže Marković.
