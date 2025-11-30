Politika

Lažni veterani i CRTA buše gume meštanima Negotina

24sedam

30. 11. 2025. u 17:19

Građani Negotina su uplašeni za svoju bezbednost i za bezbednost svojih najbližih!

Лажни ветерани и ЦРТА буше гуме мештанима Неготина

24sedam

Lažni veterani i pripadnici CRTE nastavljaju da terorišu građane i van centra Negotina.


U selu Štubik na BM 72 izbušili su gume uglednom meštaninu ovog sela, Đorđu Markoviću, koji se vratio sa svojom porodicom iz Francuske kako bi živeo u svom rodnom kraju i ulagao u poljoprivredu.

Marković je opisao koje strahote je preživeo zbog blokadera.

- Otišao sam da glasam i primetio sam ljude sa nekim trakama oko ruke i rekli su mi da su to pripadnici CRTE. Tu su nas zastrašivali i plašili za koga ćemo da glasamo i vršili pritisak na nas. Kada sam izašao sa glasačkog mesta video sam da mi je na autu izbušena guma. Pokazali su mi ko je probušio gumu i taj je imao traku oko ruke i kažu da je pripadnik CRTE. Te ljude smo viđali ovih dana u našem kraju, prilazili su nam i zastrašivali su nas... Veoma sam uplašen i za sebe i za svoju porodicu ali i meštane - kaže Marković. 

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI
Politika

0 53

PRVI REZULTATI IZBORA U SRBIJI

BIRAČKA mesta u Sečnju, Negotinu i Mionici, gde su danas održani lokalni izbori na kojima će biti birani odbornici skupština ovih lokalnih samouprava, otvorena su jutros u 7.00 sati i zatvorena su u 20 časova.

30. 11. 2025. u 21:01

