"IMAMO JOŠ 4 DANA DO ZAUSTAVLJANJA RADA RAFINERIJE" Vučić: Moj predlog je da se Rusima da još 50 dana da pronađu kupca (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

- Želimo da vas obavestimo Rafinerija NIS nalazi se u tehnoiloškom procesu tople cirkulacije, tihog hoda. To je niži režim rada. Imamo još 4 dana do potpunog zaustavljanja. Mi smo se nadali da ćemo da dobijemo linencu, međutim razumeli smo u razgovorima sa različitim partnerima, da postoji još stvari koje oni žele da čuju i vide, da bi doneli odluku o davanju licence. Mi ćemo ili danas ili sutra možda moći nešto da promenimo - kazao je Vučić.

- Godine 2022. apsolutno smo izbegli posledice energetske krize. Mi smo rekli da osuđujemo upad na tuđu teritoriju ali da ne želimo da uvedemo sankcije. Danas nije pitanje Srbije, naša pozicija postaje sve teža, ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena. Suštinski, dubinski, strateški te sankcije pogađaju našu zemlju. Mi devet meseci smo samo prepisivali ono što su ruski prijatelji od nas tražili. Nastavili smo da činimo sve što su rekli. Naša zemlja je dovedena u veoma tešku situaciju. Za nas je briga postala srednje ime - dodao je.

Kazao je da nema lakih rešenja.

- Naš ključni prioritet je očuvanje interesa Republike Srbije. Nama je ostalo još danas i sutra da pokušamo da dobijemo operativnu licencu. Šta su posledice? Pre svega, tzv. sekundarne, sporedne sakncije. Narodna banka je dobila upozorenje, kao i sve poslovne banke koje posluju sa NIS. Lično sam dobio usmene garantije Amerikanaca da neće biti takvih sankcija. Kao što vidite taj usmeni dogovor će funkcionisati dok Amerikanci ne obaveste javnost da li su prihvatili ili odbili. Ugrožavanje snabdevanja trgovinskih lanaca, ugrožena proizvodnja svih ključnih resursa. Ugroženo funkcionisanje toplana, ugrožena opšta bezbednost, funkcionisanje transportnog sistema. Neminovnost povećanja cena goriva. Ako ne dobijemo licencu smo u velikom problemu. NIS je najveći veletrgovac, imate mnogo pumpi koji od NIS uzimaju pa ide u prodaju.

- NIS je već krenuo da troši operativne rezerve. Ukoliko ne bude dotoka nafte, ostaće rezerve 55 hiljada tona dizela i 50 hiljada tona benzina. Mi imamo 185 hiljada tona dizela. Mazuta imamo dovoljno za godinu dana rada. Znate da mazut koristimo i u TENT-u. To je ono gde nemamo bojazni - kazao je Vučić.

- Sankcije koje su uvedene pogađaju na najbrutalniji način život građana Srbije. Mi smo i u tim uslovima bili fer. Mi smo 2008. godine imali kupoprodajni ugovor između države i Gasproma, 45 posto smo imali mi, međutim smo odrekli više od 13 procenata. Neko je namerno mogućnost kontrole i supervizije sklonio od nas. Ono što nam danas predstavlja problem je da je smanjen broj pumpi na 327. Napravili su moderniju kompaniju, u međuvremenu su isrcpljeni svi naši izvori nafte. Sve to vreme svaki put smo glasali za svaki njihov predlog i izveštaj. Inače, Dilojt tuš je procenio NIS na 2,2 milijarde. Prodat je za 400 miliona, on je konačno prodat 24. decembra 2008. godine. Želim da ukažem da i u teškim trenucima, kada su sankcije već obelodanjene, nikada se nismo suprotstavljali. Smatrali smo da onaj ko je kupio, da bude dobar domaćin. Nismo hrteli da kvarimo političke odnose. Mi razumemo rusku stranu, oni su hteli da se prilagode. Svaki put smo imali pravo preče kupovine, četiri puta smo imali pravo, nijednom to nismo uradili, pustili smo Ruse da prodaju Rusima. Ovim sam samo želeo da ukažem na činjenicu da smo bukvalno sve učinili da pomognemo ruskom investitoru, da ga zadržimo ovde. Sve smo potpisali svaki put. Potpisali smo i poslednje pismo OFAK-u. Njima to nije dovoljno, tražili su dodatne garancije, ja sam ih pružio u poslednjem pismu. Naime, mi smo juče imali sednicu Vlade. Moj predlog je bio sledeći. Amerikanci su tražili moju reč javno datu. Rekao sam im mi nećemo da idemo, može da nam Reafinerija bude ugašena, ja ih pozivam još jednom da nam daju operativnu licencu. Mi moramo da damo određeni period našim prijateljima iz Emirata, Mađarske... Moja ideja je da damo određeno vreme ruskoj strani. Moj predlog je bio da damo još 50 dana vremena da se pronađe novi kupac za NIS. Želimo svakih uspeh ruskoj strani u tome. Voleli bismo da su nama prvo ponudili, to je njihov izbor. Spremni smo da trpimo, ali nećemo da nacionalizujemo. Mi posle toga moramo, nestaće nam zemlja, ni tada nećemo da nacionalizujemo, već ćemo da uvedemo svoju upravu i tada ćemo platiti najveću cenu svojim ruskim prijateljima - kazao je predsednik.

- Pozivam OFAK, vlade SAD da nam daju operativnu licencu na period od 50 dana. To je moja molba i zahtev. Mislim da je fer. Mi ćemo se ponašati u skladu sa reči sa kojom sam dao - naveo je Vučić.

- Mi želimo da budemo fer prema ruskoj strani, da pokažemo koliko nam je stalo do prijateljstva. Mi nismo uveli prinudnu upravu kao neki. Mi želimo da im damo 50 dana i tada nećemo nacionalizaciju. Naši dugoročni odnosi nisu nešto što je od jednog do drugog dana. Zahtev Amerikanaca je nedvomislen. Zato mislim da sada imamo da pokažemo koliko smo fer prema Rusima.

O sekundarnim sankcijama

- Ima rešenja, da nam Amerikanci daju operativnu licencu. Inače, ne. Veliko je to pitanje za nas. Sada mislim da su šanse 50-50. Ne molim ih zbog sebe, već zbog građana Srbije. Imatu više problema, kako ćete da isplaćujete plate. Nemojte da zaboravite da nije rešen problem sa Lukoilom, koji ima licencu za rad do 13. decembra. Nije ova mala zemlja to zaslužila.

O izjavama Marka Rutea

- Najbolje da ne sarađujemo ni sa kim. Mi smo vojno neutralna zemlja i sarađivaćemo sa kim hoćemo. Imamo dobre odnose sa NATO, nastavićemo da sarađujemo. Hvala Ruteu što se distancirao od mene, ja nemam problem sa tim.

"Snažno osuđujem napad"

- Koliko sam shvatio, neki čovek je izašao i nasrnuo na opremu vaše televizije. Snažno osuđujem taj napad. Nadležni organi rade svoj posao. Osuda, reakcija državnih organa i tačka.

- Kako vam se jedan šator sviđa a drugi ne sviđa. Ovi u Ćacilendu se mnogo i ne vide, a ovi vide. Koliko dugo ste obaveštavali javnost o pokušaju ubistva? Ili vam se ta priča nije svidela? Posebno osuđujem napad na novinare Informera na skupu sinoć. Uskoro ću imati inicijativu što se tiče šatora. Verujem da ćemo uskoro unormaliti stanje. Policija je uvek štitila blokadere. Policija će da radi svoj posao, oni uvek rade najteži posao.

O teritorijalnom integritetu

Kaže da svi u svetu rade šta im padne na pamet.

- Pravo sile vlade. Nigde nikakvo pravo nema. Ko jači taj i tlači. To foliranje više. Toga se držimo mi mali. Oni koji pričaju o tome drže ruke iza leđa. Bajke za malu decu. Nego sam ja dovoljno slobodan da pričam o tome. Sila boga ne moli. Toliko o principima, čim čujem tu reč, glava me zaboli.

O Đilasu i Tepić

- Nemam šta da kažem. Ok, ja sam kriv za Ekspo, za Jovanjicu, za Generalštab... Optužnica protiv mene, treba da idem na 100 godina robije. Ok, ja sam miš, vi ste svi hrabri.Iza mene će da ostanu putevi, pruge, avio kompanije, bolnice škole... a iza vas će da ostane 690 miliona koje sta sami prijavili u APR. Napred, miševi.

- Kada se neko vadi na to da je stavio znak pitanja ili da se pozivao na izvore, vi znate da se ne pozivate ni na kakve izvore kada govorite o Margetiću, hrvastkom agentu, hrvatske obaveštajne agencije, koji je lagao i za moju ćerku da ima apartman u Berlinu, i niko se nije stvarno pozivao na to niti pomislio da se tako nešto desilo. Nego im je palo na pamet da to kažu. I naravno preko bednika odavde. Pogledajte dobro i onaj snimak koji puštaju, na njemu se vidi da držim stativ od kamere. Samo davidite sa kakvim lažovima imamo posla. Bilo je potrebno tri dana da isperu usta pa da nekom ostane u sećanju ima tu nešto i koga briga. Sećate se da su vodili postupak da sam bio u okolini Srebrenice gde nikada nisam bio u to vreme, i to su zvanično u Sarajevu vodili postupak, dok nisu odustali. I svaki put je tako, to je potrebno kada je važno da se u Srbiji sruši. Izgleda da sam se osećao suviše slobodnim da govorim istinu, pa sam mnogima na različitim stranama smetao, što me čini najponosnijim.