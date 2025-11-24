KOMANDANT SA JEVREJSKOG GROBLJA SRUŠIO MIT O LAŽIMA: Vučić je došao u Sarajevo kao novinar, nije bio snajperista, potvrdiću sve na sudu

"ODGOVORNO tvrdim da Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, nije bio dobrovoljac u mom odredu, niti bio dobrovoljac u mom vodu", kazao je ekskluzivno za Borbu komandat jedinice koja je bila na Jevrejskom groblju Slavko Aleksić.

Foto: Printskrin

On odbacuje optužbe da je Vučić “na vojnom položaju Jevrejsko groblje u Sarajevu bio naoružan”.

Aleksić tvrdi da je Vučić tamo došao kao član novinarske ekipe da pravi reportažu za „TV Srpska“ koja nije ni snimljena zbog izbijanja borbenih dejstava u momentu snimanja te reportaže”.

-Nije tačno to što navodi ustaški novinar Domagoj Margetić. Optužuju Vučića da je bio dobrovoljac kod mene u jedinici, to apsolutno nije tačno. Odgovorno tvrdim da nema ništa od toga, tu nema ni kap istine. Nikakvi snajperisti, nikakvi strani plaćenici, jer su bili kod mene u jedinci Rusi, Grci, Bugari, pa čak i neki Makedonci ali to su pravoslavci dobrovoljci . Ali da se neko bavio snajperisanjem, ubijanjem, to je van pameti- tvrdi Aleksić naglašavajući da ima urednu evidenciju ko je sve bio borac na samom ratištu i koliko je vremena proveo tu, te da je poginulo 14 ruskih dobrovoljaca koji su bili u kontinuitetu na prvoj liniji fronta više od godinu dana. On napominje da su oni svi bili dobrovoljci, uprkos njihovom lošem materijalnom stanju i da su se borili isključivo zbog ljubavi prema pravoslavnoj braći.

Aleksić je bio komandant na vojnom položaju Jevresko groblju, to je jedna od najuzvišenijih kota iznad Sarajeva, gđe su se sakodnevno vodile žestoke borbe i kako sam kaže “da je to palo, pala bi i Grbavica i Lukavica, i sve redom, čal bi i Pale pale, ali eto držali smo se čitavo vrijeme”.

Komandat je decidan da niko od stranaca tamo nije bio u svojstvu angažovanog snajperiste ili bilo kakvog plaćenika. Bile su novinarskle ekipe, Aleksić kaže da su novinari CNN-a došli da rade intervju sa njim na temu ishoda rata, a bile su ekipe zapadnih medija koje su, kako ističe veoma loše izvještavale s terena, a to su bili grčka TV Antena, Gvardijan, Monde, Pari mac…

Aleksić je najavio tužbu protiv Margetića, ali i advokata Čedomira Stojakovića zbog klevete i neistina jer “imam mnogo elemenata za tužbu”. Ističe da je čuo da je Vučić najvaio tužbu.

-Ja ću rado da budem svedok, pravo da vam kažem da od toga nema apsolutno ni zrno istine – kategoričan je Aleksić.

Komandat Aleksić, koji nosi i titulu vojvode, tvrdi da “nikakvi bogati trgovci, ni oni koji se bavili safarijem po Africi ili negđe drugo, nisu dolazili”.

-Pouzdano znamo da su oni dolazili u podeljeni Mostar, oni koji su držali Hrvati i koji su dovlačili za debele pare, ovi su ubijali muslimane u drugom mostarskom delu – navodi Aleksić.

Ističe da što se tiče snajperista “nikada niko od muslimanskih snajperišta nije procesuiran”.

– Taj neki S.P., koji je u Sarajevu u naselju Grbavica ubio dve devojčice, mlade, male, curice, koji su se igrale u dvorištu, a bilo je primirnje, nikada nije procesuiran, iako se čak on javno hvalio kako je to radio – kaže Aleksić.

(borba.me)