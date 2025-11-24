Politika

Proleće miriše na slobodu

24. 11. 2025. u 13:20

NA NEKOLIKO mesta u Beogradu video sam grafite "Proleće miriše na slobodu".

Foto: Profimedia

Ovi grafiti tako napisani podstiču svakog dobronamernog građanina na razmišljanje ukoliko želi da uopšte o tome razmišlja.

Na razmišljanje o tome kakva se i od koga sloboda očekuje?

Niko više nije naivan pa da ne zna ko su inspiratori i nalogodavci deci koja su ovo pisala.

Praviću se naivan i neobavešten (kao nekada naš Predsednik Koštunica), pa ću misliti da tvorci ovih grafita žele i priželjkuju sledeće slobode:

- Slobode za sve građane ne samo Beograda nego svih gradova i opština u Srbiji, da mogu ponovo kao nekada da se kreću svojim ulicama i putevima oslobođenih blokaderskih zuluma i sačekuša.

- Slobode za sve studente koji to žele da mogu normalno da idu na predavanja i polažu ispite na svojim fakultetima.

- Slobode za sve srednjoškolce i osnovce da mogu normalno da pohađaju nastavu u svojim školama.

- Slobodu  (mada je tada još zima) da se u Novoj 2026. godini ponovo sme i može u školama proslavljati Sv. Sava đačka slava, a ne kao na primer ove godine kada je OŠ Kralj Aleksandar I, na Novom Beogradu, iako nije bio raspust bila avetinjski zaključana.

- Slobode da se bez straha od uličnog linča odlazi na partijske sastanke u sedišta vladajuće stranke ( živimo u demokratskom višepartijskom sistemu ).

- O slobodi govora bez da se za to od neistomišljenika od strane opozicije dobijaju pretnje, uvrede ili fizičko nasilje.

- O slobodi sudstva i tužilaštva, u pravom smislu te reči,  koji bi radili striktno u skladu sa pozitivnim propisima. zakonodavstva Republike Srbije

- O maksimalnoj slobodi življenja naših građana Srba na okupiranom nam KIM koji ponegde žive kao u logoru i getu.

Ali na žalost neko mi u prolazu, iako sam to znao, reče pravo značenje ovih grafita.

Mogla je naša država i vlast da u toku proteklih godinu dana obezbede svim građanima u punom kapacitetu zagarantovana prava i slobode propisane Ustavom.

Ipak se vlast nadala da će se kod svih, ili bar većine obstruktivnih elemenata pojaviti razum, bez obzira ko ih je na to podsticao i da će shvatiti da manjina ne uzima vlast na ulici nego vlast dobija većina na izborima.

I dalje mislim da ćemo mi imati na proleće slobodu kao i svi normalni ljudi zahvaljujući pravnoj državi i postojećoj vlasti.

