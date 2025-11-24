Politika

VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Dok sam živ boriću se protiv svih koji nam žele zlo

В. Н.

24. 11. 2025. u 13:05

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i poslao snažnu poruku.

Foto: Instagram/avucic

- Zajedno sa narodom borio sam se i podizao Srbiju iz pepela. Dok sam živ boriću se protiv svih koji nam žele zlo - poručio je predsednik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

