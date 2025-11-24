Politika

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA RAZOTKRILA BLOKADERE: Sve upućuje da su njihovi nalozi povezani sa Hrvatskom!

24. 11. 2025. u 07:59

GROK AI, veštačka inteligencija koju je razvila kompanija xAI, osnovana od strane Ilona Maska, razobličila je naloge plenumaša i sve je postalo kristalno jasno.

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА РАЗОТКРИЛА БЛОКАДЕРЕ: Све упућује да су њихови налози повезани са Хрватском!

Foto: Profimedia

Naime, jedan koristnik društvene mreže Iks, pitao je veštačku inteligenciju za  objašnjenje kako je moguće da ljudima sa slike piše "connected via Croatia app store?"

Grok je odgovorio:

- To označava da su nalozi kreirani ili povezani preko X aplikacije skinute iz hrvatskog Apple App Store-a. Mogući razlozi: korisnik ima Apple ID iz Hrvatske, koristi VPN/proxy koji simulira lokaciju u Hrvatskoj, ili su nalozi masovno napravljeni na uređajima podešenim za hrvatski region. To ne mora značiti da su lažni, ali može ukazivati na neobičnu aktivnost. Ako trebaš više detalja, reci!

Foto: Printksrin

Sve činjenice upućuju na to da su nalozi blokadera i plenumaša apsolutno povezani sa Hrvatskom!

