VEŠTAČKA INTELIGENCIJA RAZOTKRILA BLOKADERE: Sve upućuje da su njihovi nalozi povezani sa Hrvatskom!
GROK AI, veštačka inteligencija koju je razvila kompanija xAI, osnovana od strane Ilona Maska, razobličila je naloge plenumaša i sve je postalo kristalno jasno.
Naime, jedan koristnik društvene mreže Iks, pitao je veštačku inteligenciju za objašnjenje kako je moguće da ljudima sa slike piše "connected via Croatia app store?"
Grok je odgovorio:
- To označava da su nalozi kreirani ili povezani preko X aplikacije skinute iz hrvatskog Apple App Store-a. Mogući razlozi: korisnik ima Apple ID iz Hrvatske, koristi VPN/proxy koji simulira lokaciju u Hrvatskoj, ili su nalozi masovno napravljeni na uređajima podešenim za hrvatski region. To ne mora značiti da su lažni, ali može ukazivati na neobičnu aktivnost. Ako trebaš više detalja, reci!
Sve činjenice upućuju na to da su nalozi blokadera i plenumaša apsolutno povezani sa Hrvatskom!
Preporučujemo
"ZVIZNUO MI JE ŠAMARČINU" Šešelj otkrio nepoznate detalje iz svog života
23. 11. 2025. u 23:35
OGLASILA SE ANA BRNABIĆ IZ ŠVEDSKE: Učestvuje na samitu Međunarodne krimske platforme
23. 11. 2025. u 19:18
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)