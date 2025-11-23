Politika

"UVEK JE LAKŠE PLIVATI NIZ REKU I KLEVEVATI SRBE" Gujon oštro odgovorio albanskoj lobistkinji Evi Kokolari (FOTO)

В.Н.

23. 11. 2025. u 18:56

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon odgovorio je albanskoj lobistkinji Evi Kokalari.

УВЕК ЈЕ ЛАКШЕ ПЛИВАТИ НИЗ РЕКУ И КЛЕВЕВАТИ СРБЕ Гујон оштро одговорио албанској лобисткињи Еви Коколари (ФОТО)

FOTO TANJUG/ Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

- Jedini Srbi kojima je potrebna pomoć žive okruženi bodljikavom žicom na Kosovu i Metohiji. Potrebna im je prava pomoć: bezbednosna zaštita, podrška u borbi protiv diskriminacije, nadzor ljudskih prava itd. Ali nekako se ne usuđuješ da govoriš o njima. To je šteta! Uvek je lakše plivati niz reku i pisati klevete o Srbima i takozvanim stvarima kao što su „ljudski safari u Sarajevu“ ili „Vučić je diktator“. To nije istina i ti to znaš.@KokalariEvi I nemojte se iznenaditi protestima u Srbiji, jer je to uobičajena stvar u evropskim demokratijama. Ljudi protestuju, ljudi se ljute (ponekad čak i veoma ljute), a onda, kada dođu izbori, ljudi glasaju. Kraj priče. Samo morate poštovati volju ljudi. I snažno se boriti protiv pokušaja stranog mešanja, poput onog na koje pozivate. - istakao je Gujon.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki

ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki