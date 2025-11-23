VUČEVIĆ O IZBORIMA U SEČNJU: Nije pitanje ko jače pišti, nego ko rešava probleme

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević danas je u poseti opštini Sečanj.

FOTO: Novosti

Tokom svoje posete ovoj opštini, govorio je o najavljenim projektima.

- Ovo je jedna od opština, koju nažalost, većina ljudi koji se bave ovim poslom ne obilaze redovno, a građani Sečnja zaslužuju veću pažnju i ceo srednji Banat, naravno. Govorili smo o važnom projektu i mislim da će o njemu i predsednik Vučić danas detaljnije govoriti, oko infrastrukturnih projekata, bolje povezanosti. Ono sve što muči i što je zadatak da se reši za građane - uvođenje vodovoda i kanalizacije. Dobro je da je Zrenjanin rešio taj problem. Gledamo kako da zadržimo ljude ovde, prelepa je priroda - rekao je Vučević.

O predstojećim izborima u Sečnju

- Evo, mi priznajemo blokaderima da su favoriti. Gledamo ta njihova istraživanja, a mi ćemo se potruditi da se pošteno borimo, pa ako građani odluče drugačije, ja se nadam da će nam čestitati. Mi ćemo pobedniku svakako čestitati ako to nismo mi, a ja verujem da smo kandidovali najbolje ljude za listu Aleksandar Vučić, najbolje za Sečanj, kao što mislim i da smo najbolje ljude kandidovali i u Negotinu, dobre domaćine koji mogu biti odgovorni za ljude naredne četiri godine i nadam se da će građani odgovorno birate one koji će se boriti za njih naredne 4 godine. Nije pitanje ko jače pišti i vrišti, nego ko može da rešava probleme, asfaltiranje puteva, otvara fabrike, rešavanje vodovoda i kanalizacije, radnih mesta.