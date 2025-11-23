"ŽIVEO SEČANJ, ŽIVEO JAŠA TOMIĆ, DO POBEDE U NEDELJU!" Vučić: Nikada našu otadžbinu nećemo dati na tacni našim neprijateljima (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviio je danas u selu Jaša Tomić u opštini Sečanj, gde se se družio i razgovarao sa građanima.

FOTO: Novosti

Obraćanje predsednika:

- Pre svega, beskrajno vam hvala što ste danas u nedeljno popodne ovde. Hvala vam što ste se borili za našu stranku ali pre sveega što ste se borili za Srbiju svih prethodnih godina.

- Posebno vam hvala na podršci koju ste nam pružali u prethodnih godinu dana i to možda najtežih godinu dana koju je Srbija prolazila. Hvala vam što ste pokazali hrabrost, odgovornost i ozbiljnost. Hvala vam što sge pokazali da bez obzira koliko laži prospu ne mogu da vas uvere da je put protiv Srbije tvrd. Zato verujem da još toga možemo da uradimo zajedno ali mi moramo prvo sebe da promenimo. Ja sam ovde u Sečnju obećao jednu stvar koju nismo uradili a srećom urađena je u međuvremenu projekat, a reč je o o rekonstrukciji hale u samom Sečnju, a onda ću da govorim i o Jaši Tomiću i o osnovnoj školi u Boki i ovde i u Sečnju gde moramo da ulažemo veliki novac. Hoću da kažem da ćemo rekonsruisati sportsku halu i da ćemo da je uredimo onako kako smo obećali i na radove ćemo da krenemo za već dva i po meseca.

- Trudili smo se da popravljamo puteve i nikada nije dovoljno i uvek ostane problema i za Sutjetsku i za Kraišnik, i za Boku i za Jaša Tomić i za svako naselje u sečanjskoj opštini i verujem da po tom pitanju možemo mnogo više da uradimo. Ali po onome gde sam siguran da možemo mnogo više to je da naši ljudi, danas kadam dolazio samo sam jedan komentar čuo, rekao mi je jedan domaćin, kaže: "sve je dobro, ali reci bar ovima tvojima ovde da bar kafu sa nama popiju". I ja molim ljude koji su opštinskoj upravi, sedite sa ljudima, popijte kafu svakoga dana, saslušajte ljude, možda ćete da naučite nešto od njih. Nije gubljenje vremena kada sedite sa ljudima, pokažite poštovanje i videćete da će da vas vole i poštuju.

- U prethodnih godinu dana su hteli da sruše našu zemlju. U prethodnih godinu dana mnogi iz regiona od Hrvatske do mnogih drugih direktno su se mešali u pitanja naše zemlje želeći da sruše ovu zemlju. Danas se to i formalno konačno otkrilo. Pogledajte samo naloge sa društvenih mreža onih koji su učestvovali u revoluciji u kampanji protiv nas. Svi su osnovani na teritoriji Republike Hrvatske. Direktno su sprovodili revoluciju u našoj zemlji zajedno sa drugim pomagačima iz još nekih zemalja.

- Ogroman su novac uložili, ogromnu snagu, ogromnu energiju i pored svega što su uložili nisu uspeli u tome. Ja samo molim ljude u Srbiji koji mislie drugačije od nas da dobro razumeju šta se tu događalo. Mi poštujemo njih, uvek smo spremni da ih saslušamo. Uvek smo spremni da idemo u dijalog sa njima, da razgovaramo o svakom teškom pitanju. O svemu o čemu nismo saglasni, da prihvatimo svoju krivicu. Ja sam za razliku od njih grešan čovek i milion puta sam napravio neku pogrešku. Čovek kada radi on mora i da greši. Nikada nećemo biti spremni da našu otadžbinu damo na tacni našim neprijateljima, onima koji hoće Srbiju da nam uruše.

- Trudili smo se sve ove godine u teškim uslovima, i korona i migracije i poplave i koliko god hoćete kriza koje smo imali od Republike Srpske, KiM i spoljnih napada i sve smo to izdržali zahvaljujući vama. Zato što ste vi videli nadu i budućnost i zato što ste vi videli da povećavamo plate i penzije i zato što ste videli da se Srbija gradi ubrzano i ja sam vam na to beskrajno zahvalan.

Predsdnik je istakao da ma koliko je teška energetska situacija da je siguran da će biti teško da izađemo iz svega te da nema dobrih vesti od jutros ali će se rešenje naći.

- Mi ćemo da brinemo. Izabrali sge nas da bismo mi brinuli a vi budite sigurni da ćete imati dovoljno dizela i benzina, mazuta i kerozina, dovoljno struje i dovoljno grejanja tokom predstojeće zime.

- Zato i ovi izbori koji se dešavaju za sedam dana nisu samo izbori sa Sječanj ili bilo koje mesto od Boke, Krajišnika do Sutjeske i Jaše Tomića. Ovo su izbori koji će da odjeknu u celoj Srbiji. I zato vas molim da vam ne bude teško da na te izbore i izađete. Ja pozivam domaćine u Sječnju da razmisle o jednoj stvari. Za koga da glasamo, ko će da uradi nešto, ko će zemlju da vodi bolje? Tako se u svakoj demokratskoj zemlji na svetu odlučuje. U skladu sa svojim interesima donesite odluku. Glasajte po svojoj savesti a ja bih bio srećan kada biste glasali za listu "Najbolje za Sječanj, broj 1". Do ubedljive pobede u nedelju u Sječnju. Živeo Sječanj,živeo Jaša Tomić - poručio je Vučić.

Predsednik se potom osvrnuo na sastanak sa timom za energetiku i odgovorio da li će izaći sa nekim konkretnim rešenjem:

- Zavisi, još nas neki razgovori očekuju, ali ćemo svakako u narednih 36 sati odnosno 48 sati izaći u javnost. - rekao je Vučić.

Vučić je istakao i koliko mu znači podrška naroda:

- Ja kad vidim ove ljude ja dobijem snagu. Ovo je bilo pomalo sebično, ne znam da li njima nešto znači ali meni znači mnogo. Tešku noć smo imali, težak dan od jutros. I kad se tako osećate onda je najbolje da dođete uz svoj narod, da osetite ljude, da razumete ljude, da vidite da ima onih koji razumeju koliko se borite i koji žele da budu tu zajedno sa vama. Svi ovi ljudi, naši građani, jesu snaga našeg društva. Stvarno ne znam koliko je hiljada ljudi, ali je mnogo, mnogo ljudi - poručio je Vučić.

Predsednik je potom upitao da li blokaderi dolaze iz raznih krajeva dolaze ovde konstatujući da oni šalju ljude iz Kruševca, a da meštani o tome nemaju pojma i da oni ne znaju koji su pravi problemi naroda.

- Pobedićemo, naravno, ljudi hoće da brinu o njima. Da neko radi za njih. Ovi ljudi koliko toliko se trude i moraju još više. I to na kraju ljudi poštuju. A i videli su da ovi drugi ne nude ništa. - rekao je Vučić.

- Znate kako, neki ljudi se spreme za izbore u nekom mestu. Mi moramo da budemo spremni na izbore svuda i na svakom mestu. Svuda i na svakom mestu moramo da pobedimo. Gde god da ne pobedimo to je za nas neuspeh. Za njih je strašan uspeh ako se desi da pobede na nekom malom mestu, a nama gde god ne pobedimo je veliki neuspeh - istakao je Vučić.

Predsdnik je potom upitao da li je sve ovde sve pod kontrolm i da li je ovde pobeda sigurna i konstatovao da jaste.

- Možemo da organizujemo šta hoćemo, ali ljudi najviše vole šator - našalio se predsednik.

Predsednik je upitao građane na početku koji im je najbitniji put do Sutjeske na šta su oni odgovorili da je najbitniji put od Sutjetske do Zrenjanina.

Predsednika su na početku dočekali brojni građani koji su mu poželeli dobrodošlicu.