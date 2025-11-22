VUČIĆ SE SASTAO SA DODIKOM: Danas u predsedništvu Srbije mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.
- Danas u predsedništvu Srbije obavljali smo mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima, a sa Miloradom Dodikom još jedanput sam razmotrio ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost i unapređenje saradnje Srbije i Srpske - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.
