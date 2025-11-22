Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA DODIKOM: Danas u predsedništvu Srbije mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima

Новости онлине

22. 11. 2025. u 13:50

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА ДОДИКОМ: Данас у председништву Србије много важних разговора о бројним питањима

Foto: InstagramPrintksrin

- Danas u predsedništvu Srbije obavljali smo mnogo važnih razgovora o brojnim pitanjima, a sa Miloradom Dodikom još jedanput sam razmotrio ključne teme od značaja za regionalnu stabilnost i unapređenje saradnje Srbije i Srpske - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPIRALA LAŽI: Kako se konstruiše demonizacija Aleksandra Vučića!
Politika

0 0

SPIRALA LAŽI: Kako se konstruiše demonizacija Aleksandra Vučića!

U POLITIČKOM i medijskom prostoru regiona formiran je specifičan model borbe protiv Aleksandra Vučića – model koji ne počiva na argumentima, politici ili idejama, već na permanentnoj i precizno izvođenoj proizvodnji laži. To nije spontana kampanja, niti prolazna epizoda političke borbe. To je dobro razrađen mehanizam koji funkcioniše u ciklusima: lansiraj, eksploatiši, iscrpi – i kad stigne demanti: odmah pusti novu konstrukciju.

22. 11. 2025. u 16:18

Politika
Tenis
Fudbal
ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika

ALKARAZ KAO PRAVI SRBIN: Pogledajte šta mu stoji kraj TV-a - balkanska estetika