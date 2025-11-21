SRBI PAMET U GLAVU Gujon: Posle svake laži, desio se zločin protiv srpskog naroda
ARNO Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju oglasio se povodom najnovijih sramnih napada na predsednika države Aleksandra Vučića.
Koje su sve užasne laži iznosili protiv Srba i Srbije prethocnih decenija.
Srbe su proglasili genocidnim narodom. Nisu ustaše koji su na svojoj teritoriji imali najveći dečiji logor na svetu, nego Srbe. Onda su dopustili „Oluju“. Srbe su optužili za zverstva u BiH, nisu džihadite koji su sekli glave po srpskim selima, nego Srbe. Onda su dopustili proterivanje srba iz Sarajeva. Srbe su predstavljali kao varvare na Kosovu i Metohiji. Nisu albanske teroriste OVK koji su spalili 150 crkava i manastira i proterali 250.000 civila, nego Srbe. Onda su pokrenuli agresiju bombardovali Srbiju 78 dana. Sve što su rekli, bile su laži.
Posle svake laži, desio se zločin protiv srpskog naroda.
Danas isti zapadni mediji govore o „safariju na ljude“ koji su organizovali Srbi u Bosni`90. Kažu da je i sam predsednik države, Aleksandar Vučić, učestvovao u tome. Lažu! Znamo mi, znaju i oni, ali sa kojim ciljem? Zato Srbi pamet u glavu, oprezno, nije sve politika, ima nešto iznad toga, to je Srbija.
