"BLOKADERI SU UVEK MRZELI DIJANU HRKU I ĐURU RACU" Vučić: Reč je odvratnim ljudima, ali to ne znači da mi moramo da budemo kao oni
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informeru osvrnuo se na napade blokadera prema Dijani Hrki.
Kaže da su blokaderi uvek prezirali i mrzeli Dijanu Hrku, kao i Đuru Racu.
- Reč je odvratnim ljudima, ali to ne znači da mi moramo da budemo kao oni - kaže Vučić.
Ističe da nije dobro što su nas doveli dotle da delom budemo kao oni.
- Neće ljudi da glasaju za mržnju, zato su im brojevi pali - navodi on.
