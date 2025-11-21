Politika

"BLOKADERI SU UVEK MRZELI DIJANU HRKU I ĐURU RACU" Vučić: Reč je odvratnim ljudima, ali to ne znači da mi moramo da budemo kao oni

21. 11. 2025. u 17:47

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informeru osvrnuo se na napade blokadera prema Dijani Hrki.

Kaže da su blokaderi uvek prezirali i mrzeli Dijanu Hrku, kao i Đuru Racu.

- Reč je odvratnim ljudima, ali to ne znači da mi moramo da budemo kao oni - kaže Vučić.

Ističe da nije dobro što su nas doveli dotle da delom budemo kao oni.

- Neće ljudi da glasaju za mržnju, zato su im brojevi pali - navodi on.

