"FRANCUZI I ITALIJANI SU NAM PRIJATELJI" Vučić: Stali su uz nas i bili protiv ukidanja sankcija Prištini

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je da su Francuska i Italija u ključnim trenucima pokazale da su prijatelji Srbije.

Foto: Instagram

Naglasio je da su upravo te dve zemlje podržale Srbiju u Briselu, uključujući i sprečavanje ukidanja sankcija Prištini i inicijativu da se Srbiji otvori Klaster 3, uprkos razlikama po pitanju Kosova.

- Bio je taj samit u Briselu, ministara spoljnih poslova. I odjednom je Kajakalas izašla sa temom da se Kosovu, odnosno Prištini, ukinu sankcije, kako oni to nazivaju. Nije bilo nikakvih konsultacija, ničega. Najveći zagovornici toga bili su Hrvati i Slovenci. Istog sekunda Grlić Radman je govorio o divnom poklonu pred božićne blagdane za narod Kosova i slično. Zato što Kurti ima izbore dvadeset osmog i žele da mu pomognu da pobedi. Slovenci takođe.

- Ustali su Francuzi i Mađari i predlog nije mogao da prođe zbog njih. Ali moramo da kažemo da su tu bili i Francuzi. A vi namerno nećete da pomenete Francuze zato što se to nekima u Srbiji ne sviđa, a činjenica je da su Francuzi bili na našoj strani. U redu, Mađare svi vole zbog Viktora, ali niko neće da kaže da su i Francuzi bili uz Srbiju, a bili su.

- Italijani su uputili pismo da nam se otvori Klaster tri, očekujući da im se pridruže mnoge zemlje, i to će biti grupa država koja će sa tim pismom ići na Savet Evropske unije kako bismo to dobili. Zašto to ne kažemo ljudima? Francuzi i Italijani su nam prijatelji. Uprkos svim razlikama oko Kosova, ipak podržavaju Srbiju. Zašto to nikada ne konstatujemo?

- A zašto od Johana Vadefula pravimo neprijatelja Srbije, kada on to nije? Znam da on nije neprijatelj Srbije. Poznajem ga, iako je preterano reći da se družimo ili da imamo iste poglede po mnogim pitanjima. Ali čoveka poznajem i mogao sam da razgovaram sa njim petnaestak godina, još iz poslednjih dana opozicije i prvih dana vlasti. Uvek sam razgovarao i sa njim, i sa Petarom Bajarom, i sa drugima iz CDU, kao i sa ljudima iz CSU, uključujući i Kristijana Šmita, u trenutku kada sam Angeli Merkel molio da Republika Srpska ne bude izolovana.