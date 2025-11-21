BRNABIĆ NA PITANJE "NOVOSTI": Zamislite da borbu protiv korupcije u Srbiji predvodi Đilas - najveći tajkun, kriminalac i kleptoman u istoriji

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić na pitanje "Novosti" o optužbama Marinike Tepić na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže da je sa velikim interesovanjem ispratila konferenciju i iznela tri najveća utiska.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- Ispratila sam ja i to sa velikim interesovanjem sve konferencije gospođe Tepić, tu zaista možete da čujete različite stvari, ja bajke volim, naučnu fantastiku takođe te mi je Marinika Tepić jedna od omiljenih osoba i uvek se radujem njenim pres konferencijama. Tri su mi najveća utiska - rekla je Brnabić.

Istakla je da joj je prvi utisak taj da je Tepić izrekla gomilu gluposti, laži, polu-informacija, nagađanja, tračeva...

- Ni ona sama, iako je ekspert u tome, nije baš tačno mogla da isprati šta je htela da kaže i koja je poenta koju je htela da prenese. Dokaz za to vam je da nakon te njene bombastično najavljene pres konferencije, predstavnici medija nisu imali nijedno pitanje ili potpitanje. Nikom ništa nije bilo jasno. Samo su ljudi iz FONET-a pokušali jednim pitanjem da traže razjašnjenje - kaže Brnabić.

Navodi da joj je drugi utisak važan, zato što je Tepić počela sa jednom premisom - optužba "narod protiv Aleksandar Vučića", a završila sa potpuno suprotnom , a to je da je narod u stvari za Aleksandra Vučića.

- I to je dokazala time što je na kraju pres konferencije iznela njihov jedini i osnovni cilj a to je da se zabrani političko delovanje Aleksandra Vučića. Što govori dok je Aleksandar Vučić u politici u bilo kom svojstvu da oni njega ne mogu da pobede - ističe predsednica Skupštine.

- Treći utisak je, zamislite da borbu protiv korupcije u Srbiji predvode Dragan Đilas i Marinika Tepić. Dragan Đilas pored Dragana Šolaka je najveći tajkun, kriminalac i kleptoman u istoriji naše zemlje. I takvi da predvode borbu protiv korupcije u ime blokadera? Pa svaka čast - rekla je predsednica Skupštine.

Podsetila je na ekonomske teškoće tokom vladavine bivšeg režima, i istakla da Aleksandar Vučić nema ni račune u inostranstvu niti je bilo šta stekao od kada je predsednik.

- Aleksandar Vučić se borio za ovu zemlju i građane, a oni su se borili samo za sebe. I to tako što su krali i sve iz budžeta prelivali u svoje džepove. Alal vera i Mariniki Tepić i Draganu Đilasu, Bog da ih poživi takve kakvi su, dobro je da blokaderi imaju takve borce protiv korupcije - kazala je ona.