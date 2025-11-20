ČISTE DEZINFORMACIJE I MRŽNJA Đurić: Nijedno telo nikada nije dovelo u vezu Vučića sa ratnim dešavanjima oko Sarajeva

MINISTARSTVO spoljnih poslova Republike Srbije najsnažnije osuđuje i sa ozbiljnom zabrinutošću konstatuje širenje senzacionalističkih i neosnovanih tvrdnji u pojedinim stranim medijima, koje se odnose na navodnu ulogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini devedesetih godina prošlog veka, uključujući i izmišljene konstrukcije o takozvanim „ljudskim safarijima“ tokom opsade Sarajeva.

Ministarstvo spoljnih poslova jasno i nedvosmisleno osuđuje ovakve konstrukcije, ocenjujući ih kao još jedan primer koordinisanog širenja dezinformacija čiji je cilj narušavanje ugleda Republike Srbije i njenih čelnih institucija.

Ministarstvo podseća da nijedna relevantna domaća, međunarodna ili specijalizovana pravosudna, istražna ili nadzorna institucija, nikada nije dovela u bilo kakav kontekst predsednika Aleksandra Vučića sa vojnim delovanjem, ratnim zločinima, ili aktivnostima koje bi po svojoj prirodi ili posledicama mogle biti kvalifikovane kao povreda međunarodnog prava.

I strongly and unequivocally condemn the outrageous campaign of disinformation and character assassination currently being directed at @predsednikrs Aleksandar Vučić. The sensationalist claims that he participated in or organized so-called “human safari” activities during the… — Marko Đurić (@markodjuric) November 20, 2025

Posebno zabrinjava činjenica da se teme iz najtežeg perioda savremene istorije Balkana ponovo koriste kao sredstvo političke manipulacije, čime se svesno potpiruju tenzije i podstiče destabilizacija našeg regiona. Zlonamerno konstruisanje senzacionalističkih narativa, uključujući i potpuno neosnovane tvrdnje o navodnim „ljudskim safarijima“, predstavlja ozbiljno narušavanje dostojanstva žrtava i grubo potire napore odgovornih aktera u regionu da se izgradi trajno poverenje, međusobno uvažavanje i atmosfera konstruktivne saradnje.

Ministarstvo spoljnih poslova ocenjuje da se ovakvim koordinisanim medijskim kampanjama u pojedinim državama tendenciozno stvara iskrivljena i neprijateljska slika o Republici Srbiji, sa jasnom namerom da se oslabi njen međunarodni ugled, umanji kredibilitet državnih institucija i kompromituje odgovorno državno rukovodstvo. Takvi pokušaji narušavaju atmosferu poverenja u međunarodnim odnosima i štete naporima da se u regionu gradi stabilna i predvidiva politička klima.

Republika Srbija ostaje dosledno posvećena politici mira, stabilnosti i konstruktivne saradnje u regionu i širem međunarodnom okruženju. U tom duhu, Ministarstvo spoljnih poslova apeluje na medije, političke aktere i sve učesnike u javnom prostoru da se uzdrže od senzacionalističkih narativa i da u prenošenju informacija, naročito o osetljivim istorijskim temama, pokažu najviši stepen profesionalne odgovornosti i poštovanja prema činjenicama. Odgovornost prema istini i prema žrtvama sukoba mora biti iznad svakog političkog ili medijskog interesa, jer samo takvim pristupom se čuva dostojanstvo žrtava i poverenje u regionalnu i međunarodnu saradnju.