SEČANJ IDE PUTEM RAZVOJA: Vučević na skupu "Najbolje za Sečanj" u prepunoj dvorani Obrazovno kulturnog centra (FOTO/VIDEO)

FRENETIČNIM aplauzom meštani Sečnja, ali i okolnih mesta ove opštine u srednjem Banatu, pozdravili su Miloša Vučevića, lidera najveće i najače stranke u Srbiji.

foto i video: B.G.

Dragana Marton, predsednica Opštinskog odbora SNS u Sečnju, poželela je dobrodošlicu i izrazila zahvalnost što je Miloš Vučević uvek spreman da čuje glas meštana malih opština, kao što je Sečanj, u koju od 2022. godine uloženo preko 480 miliona dinara, 194 u rehabilitaciju puteva, 72 miliona uloženo je u izgradnju bunara i stabilno vodosnabdevanje u Boki, Šurjanu, Jaši Tomić, Sečnju i Jarkovcu, 82 miliona u privredu kroz uređenje atarskih puteva i značajna ulaganja u najmoderniju medecinaku opremu, mamografe, rentgen aparate.

Okupljenima se obratio i Vladimir Galić, član predsedništva Srpske napredne stranke, sa jasnom porukom da Sečanj ide putem razvoja…

- Ovdašnji sam iz Kikinde, tu blizu iz Banata i ovde sam da pomognem, a ponosan sam na uloženih 550 miliona samo ove dogine u putnu infrastrukturu, izgrađeno je 26 kilometara puta, samo u prethodnih nekoliko meseci - istakao je Vladimir Galić, uz napomenu da se ovih dana u Neuzini u pogon stavlja dvonamenski sistem za navodnjavanje za 650 hektara zemlje u opštini Secanj, kao i da je 138 miona dinara utrošeno za uklanjanje divljih deponija i izgradnju dva nova bunara na teritoriji opštine Sečanj.

- Duvaju dobri vetrovi u Banatu nisam očekivao ovako vatren i srdačan doček - započeo je svoje ibraćanje u Sečnju Miloš Vučević, uz poruku da su uz mnogo strpljenja, mudrosti predsednika Aleksandra Vučića, prevaziđene sve teškoće prilikom blokiranja normalnog funkcionisanja države.

- Okrećemo se radu, našim vizijama Sečanj je na pravom putu i zato živeo Banat, Vojvodina i naša mati Srbija - poručio je Miloš Vučević.