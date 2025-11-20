SEČANJ IDE PUTEM RAZVOJA: Vučević na skupu "Najbolje za Sečanj" u prepunoj dvorani Obrazovno kulturnog centra (FOTO/VIDEO)
FRENETIČNIM aplauzom meštani Sečnja, ali i okolnih mesta ove opštine u srednjem Banatu, pozdravili su Miloša Vučevića, lidera najveće i najače stranke u Srbiji.
Dragana Marton, predsednica Opštinskog odbora SNS u Sečnju, poželela je dobrodošlicu i izrazila zahvalnost što je Miloš Vučević uvek spreman da čuje glas meštana malih opština, kao što je Sečanj, u koju od 2022. godine uloženo preko 480 miliona dinara, 194 u rehabilitaciju puteva, 72 miliona uloženo je u izgradnju bunara i stabilno vodosnabdevanje u Boki, Šurjanu, Jaši Tomić, Sečnju i Jarkovcu, 82 miliona u privredu kroz uređenje atarskih puteva i značajna ulaganja u najmoderniju medecinaku opremu, mamografe, rentgen aparate.
Okupljenima se obratio i Vladimir Galić, član predsedništva Srpske napredne stranke, sa jasnom porukom da Sečanj ide putem razvoja…
- Ovdašnji sam iz Kikinde, tu blizu iz Banata i ovde sam da pomognem, a ponosan sam na uloženih 550 miliona samo ove dogine u putnu infrastrukturu, izgrađeno je 26 kilometara puta, samo u prethodnih nekoliko meseci - istakao je Vladimir Galić, uz napomenu da se ovih dana u Neuzini u pogon stavlja dvonamenski sistem za navodnjavanje za 650 hektara zemlje u opštini Secanj, kao i da je 138 miona dinara utrošeno za uklanjanje divljih deponija i izgradnju dva nova bunara na teritoriji opštine Sečanj.
- Duvaju dobri vetrovi u Banatu nisam očekivao ovako vatren i srdačan doček - započeo je svoje ibraćanje u Sečnju Miloš Vučević, uz poruku da su uz mnogo strpljenja, mudrosti predsednika Aleksandra Vučića, prevaziđene sve teškoće prilikom blokiranja normalnog funkcionisanja države.
- Okrećemo se radu, našim vizijama Sečanj je na pravom putu i zato živeo Banat, Vojvodina i naša mati Srbija - poručio je Miloš Vučević.
Preporučujemo
Austrijski javni servis ZiB se pretvorio u megafon sramne propagande protiv Srbije
20. 11. 2025. u 21:28
ZDRAVKO PONOŠ PRITISKA VUČIĆA: "Nacionalizuj NIS i spasi nas od katastrofe!"
20. 11. 2025. u 18:16
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)