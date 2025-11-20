"NEMAM RAČUNE U INOSTRANSTVU, NEMAM VILE" Vučić odgovorio na laži: Ništa van Srbije nemam, sem očeve kuće u Čipuljiću

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je danas povodom novih pretnji i uvreda koje su mu upućene da ne postoji stvar koju oni koji to rade nisu izmislili i slagali, ni reči koje nisu izgovorili da bi ga predstavili kao nečoveka.

Foto: Tanjug

- Slušao sam prethodnih dana i ne bih se ni osvrtao, ali su onda odavde iz naše zemlje rekli kako sam ubijao decu koja su bila u majčinom naručju. Nikada nisam ubio nikoga, ranio nikoga, niti bilo šta slično uradio - istakao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da mu poslednjih 48 sati stižu pretnje i uvrede od Domagoja Margetića do Zorana Đajića koji kaže da su mu "dani odbrojani" i nadovezuje se na tvrdnje da je navodno umešan u "snajper Safari".

Vučić je rekao da nikada u životu nije imao snajper u rukama.

- Prvo, oko Sarajeva, sram vas bilo, deset, dvadeset godina i nastavljate da lažete. Nikad u životu nisam imao snajper u rukama. Nisam imao ni onu pušku o kojoj pričate, jer ona je stativ od kamere. Sram vas bilo. I ne postoji stvar koju niste izmislili, koju niste slagali. Ne postoji više reč koju niste izgovorili ne biste li me predstavili kao monstruma, kao nečoveka, kao nekoga ko ne samo da nema emocija, već je hladnokrvni ubica - rekao je Vučić novinarima nakon otvaranja regionalne poslovne konferencije Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana.

Na pitanje da prokomentariše to što je majka jednog od poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu, Dijana Hrka, koja je štrajkovala glađu ispred Skupštine Srbije pominjala njegovu bivšu suprugu Kseniju Vučić, koja je preminula, i njihovog sina Danila, Vučić je rekao da je "bio šokiran" onim što je čuo, ali da neće odgovoriti na isti način.

- Da odgovaram, gospođi Hrki, kada pričate o preminulim osobama, kada pričate o nečijoj deci, stvarno ne mogu. Srećan sam što je prekinula štrajk glađu, želim joj da sačeka pravdu, želim joj sve najbolje u životu. Ja da odgovaram na isti način, iako sam da budem iskren bio sam šokiran onim što sam čuo, ne mogu. Nije to ona, to su oni (blokaderi). Oni su i nju i mnoge druge ljude doveli u tu atmosferu da sve što kažete protiv bilo koga iz porodice Vučić je dozvoljeno - rekao je Vučić.

On je kazao da tako hrvatski novinar Domagoj Margetić, širi priču da njegova ćerka Milica u Berlinu ima vilu ili apratman, što nije tačno.

- Pričate o onom ustaši Margetiću, koji je rekao kako moja ćerka ima vilu, apartman, nešto tako, ne znam tačno, šta u Berlinu. Ja pitam vas sve zajedno, pokažite mi to, molim vas. Ne danas, nego bilo kada je bilo. Bilo kada da je živela u vili, apartmanu, bilo čijoj. Ja nemam račune u inostranstvu, nemam kuće, nemam vile, nemam ništa sem očeve kuće u Čipuljiću koju je obnovio, ništa van Srbije nemam - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se "svako kreće u granicama sopstvene pokvarenosti".

- Oni ne mogu da razumeju da neko živi za istoriju, a ne za dnevne prljavštine. Ja blokaderima da vređam porodice, uništavam živote, ne pada mi ni na pamet. A valjda vam je jasno da bih na raspolaganju imao mnogo više resursa da to radim nego oni. I u tome je razlika između nas - kazao je Vučić.

On je rekao da će blokadere pobeđivati politički, "radom, marljivošću i dobrim rezultatima".

- Gustavo Petro je postao Aleksandar Vučić, i Aleksandar Vučić je postao Gustavo Petro. Veliki je problem kad vam oni koji su kao legalan prihod, a bili na vlasti, pokazivali 619 miliona evra, drže priče o korupciji i kriminalu. Na to se samo osmehnem, nasmejem i kažem hvala - zaključio je Vučić.

On je rekao da ne postoji gadost koju blokaderi nisu spremni da urade, zato što "drugih kvaliteta nemaju".

- Zato što ne možete da ponudite ni plan ni program. Zato što ne možete da ponudite rad i marljivost. Jer vi svi, kad vas kupim, blokadera, iz rukovodstva vas svih, ne možete da radite koliko ja mogu da radim i da budete toliko posvećeni. I zato ne možete da pobedite, samo vi to ne razumete. Narod ume da prepozna i trud, i emociju, i borbu, i želju nekoga. I želju nekoga da primi udarce i na svoja pleća, na svoja leđa, a ne da se skriva kao miš, puštajući da svi drugi budu krivi umesto njega - rekao je Vučić.

(Tanjug)