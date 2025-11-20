"OD GEOPOLITIKE SVE POSTAJE GEOBIZNIS" Vučić o NIS-u: Rusi su vlasnici, ne mi, zahvaljujući blokaderima koji su to prodali 2008. (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da zna za tri partnera sa kojima Rusi pregovaraju o prodaji svog dela NIS-a i da se nada će oni završiti taj posao.

Foto: Novosti

O NIS-u

- Pošto slušam ljude koji nešto kritikuju svakog dana, a ni samo ni zanju šta kritikuju. NIS je u vlasništvu ruske državne kompanije 56 posto. Rusi su vlasnici, ne mi, i ne zahvaljujući meni i bilo kome iz mog okruženja, već zahvaljujući blokaderima koji su to prodali 2008. kao jedan od najznačajnijih resursa, i to u trenutku kada smo imali značajno neiskorišćena nalazišta nafte. Pitam se svakog dana, šta od nas tražite? Amerikanci uvedu sankcije, devet meseci na moje molbe oni su to pomerali. Unapred sam vam najavio kada pomeranja više neće biti, jer su ti odnosi došli do takvih granica. Od geopolitike sve postaje geobiznis. U svemu tome mi smo mali, ali u ovom slučaju ni krivi ni dužni, kao Srbija, a posebno ne kao rukovodstvo Srbije, jer nismo učestvovali ni u prodaji, ni u kupovini. Trudite se i borite danonoćno da bismo obezbedili dovoljno goriva i normalan život. Danas je 41 dan od kada su sankcije uvedene i niko od vas nije osetio da mi ne dobijamo naftu od JANAF-a. Je li neko rekao - imamo rukovodstvo koje je sve obezbedilo unapred, jer smo bili odgovorni? Šta je to što stvarno zameraju? Kažu našim parama uzeće neko drugi. Ako neko drugi kupi, uzeće svojim parama, a ne našim. Ali to je ruski izbor. Da li sam ja tužan, nisam tužan, imamo li mi dovoljno novca, neću o tome da govorim. Ali je suština da pregovaraju sa nekim drugim. Ja znam za tri partnera sa kojima pregovaraju. Kažu - niste se trudili devet meseci. Sram vas bilo. Pretrpeo sam napade iz celog sveta, dva puta sam išao da se vidim sa Putinom, nema ko mi na kičmu nije stao, nema ko se nije iživljavao. Juče sam imao razne razgovore sa Amerikancima. A šta ste vi radili? Proklinjali mi porodicu i govorili gluposti kako će neko drugi našim parama da kupi nešto za sebe. To je toliko glupo, da nemam reči - naveo je Vučić u obraćanju medijima nakon što je prisustvovao regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures".

- Da su naše pare, mi bismo se time hvalili i to bi postalo naše. To je mnogo para. Ništa još nije gotovo. Postoji samo želja ruskih vlasnika da svoj udeo prodaju. I znamo da su u toku razgovori sa više kompanija, tri, koliko ja znam. Svi će videti čiji su novci i ko je vlasnik. Vidi kako polaze od sebe, oni su za šaku dolara uništavali naše oružje, oruđe, naše armiju, ne bi li ostali dan duže na vlasti. Oni ništa ne razumeju. Četrdeset i koji dan vi niste videli da kap nafte nije došla do Srbije. I još nam Rafinerija nije zatvorena i još nam na pumpama nema nikakvog problema. Neko je morao da radi za to, neki drugi nisu. U pitanju je ogroman novac, super neko drugi hoće da uloži, to pokazuje da je Srbija dobra zemlja za ulaganje. Nemamo problem sa tim. Što se nas tiče biće apsolutno transparentno, sve u dinar će svako da zna. Zamislite tu glupost da mi nekom drugom dajemo pare, da neko bude vlasnik, a taj neko hiljadu puta bogatiji od nas. Samo mi tu logiku objasnite. Naravno da nema logike. Sad nama ističe vreme, u naredna 2-3 dana moramo da razgovaramo sa Amerikancima, lično ću molim sve da nam pomognu da dobijemo licencu, da bi nam Rafinerija radila. Hoću li uspeti ili ne, videćemo. Ja ću da se trudim, radim, borim. Obavestićemo vas u narednih 48 sati - izjavio je predsednik.

O napadima i uvredama

- Slušao sam prethodnih dana i ne bi se ni osvrtao, ali su onda odavde iz naše zemlje rekli kako sam ubijao decu koja su bila u majčinom naručju. Nikada nisam ubio nikoga, ranio nikoga, niti bilo šta slučno uradio. Lagali ste o mom snajperu oko Sarajeva 10-20 godina. Sram vas bilo. I nastavljate da lažete. Nikada u životu nisam imao snajper, ni onu pušku o kojoj pričate jer ono je stativ od kamere. Ne postoji stvar koju niste izmislili i slagali. Ne postoji reč koju niste izgovorili ne biste li me predstavili kao monstruma, nečoveka, kao nekoga ko ne samo da nema emocije, već je hladnokrvni ubica. Ne postoji gadost koju niste spremni da uradite jer drugih kvaliteta nemate. Jer vi sve kada vas skupim blokadera, ne možete da radite koliko ja radim. Svi zajedno. Vi mislite da vam je uvek kriv neko drugi. Narod ume da prepozna želju nekoga da primi udarce, a ne da se skriva kao miš, puštajući da svi drugi budu krivi sem njega - rekao je predsednik.

O Dijani Hrki

- Kada pričate o preminulim osobama, o nečijoj deci, ne mogu da odgovaram. Srećan sam što je prekinula štrajk glađu. Želim joj da sačeka pravdu. Želim joj sve najbolje u životu. Ja da odgovaram na isti način, iako sam da budem iskren bio šokiran što sam čuo, ne mogu. Nije to ona, to su oni. Oni su i nju i mnoge druge ljude doveli u atmosferu da sve što kažeš protiv bilo koga iz porodice Vučić je dozvoljeno. Pričate o ustaši Margetiću, koji je rekao da moja ćerka ima vilu u Berlinu. Pokažite mi to, molim vas. Sram vas bilo sve zajedno. Nemam račune u inostranstvu, nemam kuće, vile, nemam ništa. Osim obnovljene očeve kuće u Čipuljiću, nemam ništa van Srbije. Kako reče Tijanić, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Oni jednostavno ne mogu da razumeju da postoje ljudi koji su drugačiji, da neko živi za istoriju, a ne za dnevne prljavštine. Ja blokaderima da vređam porodice, uništavam živote, ne pada mi na pamet. Valjda vam je jasno da bih na raspolaganju imao mnogo više resursa nego oni. I u tome je razlika. Ja ću da ih pobeđujem politički, radom, marljivošću i dobrim rezultatima. Gustavo Petro je posato Aleksandar Vučić i Aleksandar Vučić je postao Gustavo Petro. Veliki je problem kada vam oni koji su kao legalan prihod, a bili na vlasti, pokazivali 619 miliona evra, drže pridike o korupciji i kriminalu. Na to se samo osmehnem i kažem hvala - kazao je Vučić.