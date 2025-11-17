"NIKADA NISAM POSTAVLJAO CRVENE LINIJE" Novi predsednik DPK ne isključuje mogućnost saradnje sa Kurtijevim Samoopredeljenjem
PREDSEDNIK DPK Bedri Hamza, koji je danas izabran na tu funkciju, izjavio je na konferenciji za medije nakon izborne konvencije da nikada nije postavljao crvene linije za saradnju sa Pokretom Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, prenosi Reporteri.
Odgovarajući na pitanje o mogućim koalicijama, Hamza nije isključio mogućnost saradnje sa Samoopredeljenjem.
- Nikada nisam postavljao crvene linije i, kao što smo videli u drugom krugu izbora, čak i oni koji su imali crvene linije, svi su naseli na njih. Mislim da moramo biti odgovorni kada je u pitanju interes zemlje i uvek preduzimati ispravne akcije u interesu zemlje- izjavio je Hamza.
Govoreći o tome što je izabran bez ijednog glasa protiv za predsednika DPK, Hamza je kazao da je počastvovan, kao i da je to ujedno i velika odgovornost.
Preporučujemo
ŠEŠELj NAJAVIO: Bulevar Zorana Đinđića će jednog dana poneti ime generala Ratka Mladića
17. 11. 2025. u 21:30
PAD U KLOPKU: Šešelj otkrio šta sada rade Amerikanci i Englezi
17. 11. 2025. u 17:20
DIJANA HRKA: Prekidam štrajk glađu
17. 11. 2025. u 17:09
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)