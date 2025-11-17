"NIKADA NISAM POSTAVLJAO CRVENE LINIJE" Novi predsednik DPK ne isključuje mogućnost saradnje sa Kurtijevim Samoopredeljenjem

PREDSEDNIK DPK Bedri Hamza, koji je danas izabran na tu funkciju, izjavio je na konferenciji za medije nakon izborne konvencije da nikada nije postavljao crvene linije za saradnju sa Pokretom Samoopredeljenje Aljbina Kurtija, prenosi Reporteri.

Foot: Printskrin Jutjub/KlanKosova

Odgovarajući na pitanje o mogućim koalicijama, Hamza nije isključio mogućnost saradnje sa Samoopredeljenjem.

- Nikada nisam postavljao crvene linije i, kao što smo videli u drugom krugu izbora, čak i oni koji su imali crvene linije, svi su naseli na njih. Mislim da moramo biti odgovorni kada je u pitanju interes zemlje i uvek preduzimati ispravne akcije u interesu zemlje- izjavio je Hamza.

Govoreći o tome što je izabran bez ijednog glasa protiv za predsednika DPK, Hamza je kazao da je počastvovan, kao i da je to ujedno i velika odgovornost.