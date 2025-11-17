Politika

MAJKA OBJASNILA ZAŠTO MRZI OPOZICIJU: Kada je Đilas bio vlast...

В. Н.

17. 11. 2025. u 17:43

U SVOM obraćanju medijim Dijana Hrka je objasnila zbog čega ne voli opoziciju.

Foto: Printskrin

I da rećiću zašto ne volim opoziciju. Kada je Đilas bio na vlasti mojoj sestri je poginuo muž. Bacili su joj krvav ranac ispred nogu i rekli imaš decu. Mislim da sam dovoljno rekla za opoziciju.

A neka me ispravi neko i kaže da lažem, neka dođe da im dam dokaze. Sestra je u to vreme imala troje male dece, čak jedno od njih nije ni krenulo u školu. Ja treba da volim opoziciju, poziciju, bilo koga. Ne volim nikoga. Bilo kakvo obeležje oko mene nemojte smatrati da je moje. Mogu samo moji veterani da budu, ne interesuje me nijedna druga struktura.

