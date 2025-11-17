MAJKA OBJASNILA ZAŠTO MRZI OPOZICIJU: Kada je Đilas bio vlast...
U SVOM obraćanju medijim Dijana Hrka je objasnila zbog čega ne voli opoziciju.
I da rećiću zašto ne volim opoziciju. Kada je Đilas bio na vlasti mojoj sestri je poginuo muž. Bacili su joj krvav ranac ispred nogu i rekli imaš decu. Mislim da sam dovoljno rekla za opoziciju.
A neka me ispravi neko i kaže da lažem, neka dođe da im dam dokaze. Sestra je u to vreme imala troje male dece, čak jedno od njih nije ni krenulo u školu. Ja treba da volim opoziciju, poziciju, bilo koga. Ne volim nikoga. Bilo kakvo obeležje oko mene nemojte smatrati da je moje. Mogu samo moji veterani da budu, ne interesuje me nijedna druga struktura.
Preporučujemo
DIJANA HRKA: Prekidam štrajk glađu
17. 11. 2025. u 17:09
MILIVOJEVIĆ SE VEZAO ZA AUTOBUS: Blokader pokazao najveće ludilo do sada (VIDEO)
17. 11. 2025. u 14:16
BRNABIĆ U HIT TVITU: Blokaderi uvek polaze od sebe kada pričaju o Vučiću kao diktatoru
16. 11. 2025. u 22:37
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)