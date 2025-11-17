Politika

BRNABIĆEVA ODGOVORILA ĐILASU: Za 10 godina vlasti uzeo više novca od Srbije, nego što je Srbija dobila od prodaje NIS - Srama bez (FOTO)

В.Н.

17. 11. 2025. u 17:18

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

- Struja - poslednje restrikcije Srbija imala 2012. kada su tajkuni kriminalci bili na vlasti. Gas - danas, više nego ikada, trpimo posledice kriminalnih (u svakom smislu) odluka bivše vlasti koja je 2008. poklonila NIS. Izborićemo se, zahvaljujući i interkonektorima koje smo od tada izgradili i finansijskoj stabilnosti i jačini koju imamo zahvaljujući reformama koje je pokrenuo i sproveo Vučić. Nafta - 37 dana nam kap nije stigla preko JANAF, a niko u Srbiji nije ni primetio. Eto, toliko smo nepripremljeni. Da sumiram jednim važnim podsetnikom - Đilas je za 10 godina vlasti uzeo više novca od Srbije, nego što je Srbija dobila od prodaje NIS!  E, takvi danas nama nešto popuju. Srama - bez. - poručila je Brnabić.

