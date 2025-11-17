PREDLOG UPUĆEN SKUPŠTINI NA POTVRDU: Skupštinski odbor predložio Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti
ODBOR za ustavna pitanja i zakonodavstvo izglasao je danas da kandidat za poverenika za zaštitu ravnopravnosti bude pravnik Milan Antonijević i taj predlog će uputiti Skupštini Srbije na razmatranje.
Za ovu odluku glasalo je 11 članova odbora.
Antonijevića je za kandidata predložila poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".
Pored njega, kandidati su bili i Milena Vasić koju je predložila grupa Zeleno-levi front i Milan Čukić na predlog poslaničke grupe PUPS - Solidarnost i pravda.
Poverenika bira Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, na predlog odbora nadležnog za ustavna pitanja.
(Tanjug)
