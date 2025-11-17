DO 13. FEBRUARA BEZ DOTOKA NAFTE SMO U POTPUNOM KOLAPSU: Vučić o teškoj situaciji zbog sankcija NIS

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sednici Vlade da je situacija sa NIS-om jako teška, jer mi ni dotok nafte već 38 dana ne dobijamo od JANAFA, te najavio da će lično razgovatati o tome sa Amerikancima.

Foto printskrin TV Pink

On je naveo da pošto Amerikanci traže potpunu promenu vlasništva NIS, da će zajedno sa Rusima i njihovim azijskim partnerima uputiti pismo, ali naglasio da će razgovarati sa Amrikancima o dotoku nafte jer mi do 13. februara možemo imati totalni kolaps ukoliko nam nafta ne dolazi.

- Dakle, potpisaćemo sve to i čekati odluku Amerikanaca da li će to da prihvate ili ne. I hoće li omogućiti dotok nafte, ili ne. I šta je uslov da se omogući dotok nafte. Mi bez dotoga nafte do 13. februara smo u totalnom kolapsu. Jer time nam ni rafinerija ne radi, ništa nam ne radi. Ja ću pričati sa Amerikancima, da nam omoguće kakav takav dotok nafte da rafinerija može da radi, a da na svaki mogući način ubrzamo transakciju Rusa sa njihovim partnerima.



Podsetimo, danas je tačno 38 dana od kako su Hrvati prekinuli dotok nafte Srbiji i od tada ni kap nije došlo. S druge strane grđani Srbije nisu to ni primetili.