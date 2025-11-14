DIREKTOR "ĐENERALI OSIGURANJA" BI DA RUŠI DRŽAVU: Filipović uzima na stotine miliona od Srbije, ali mu je i to malo (FOTO)

"ĐENERALI osiguranje" zarađuje ogroman novac koji, u suštini, dolazi iz džepova svih građana ove zemlje.

Jedna od vodećih osiguravajućih kuća "Đenerali osiguranje" u poslednje dve godine dobila je od države poslove vredne na stonine miliona dinara. Za to vreme, izvršni direktor ove kompanije Dragan Filipović uredno ide na proteste protiv državnog vrha!

To je naime, mesto gde su pohranjeni svi tenderi za različite nabavke, pa između ostalog, i usluge osiguranja.

"Đenerali osiguranje" je tako poslednji posao ove vrste dovilo pre nekoliko dana, a u poslednje dve godine reč je o desetinama ugovora, teških od pola miliona dinara, pa do više stotina miliona.

Ova kompanija je ugovore zaključivala s javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, ministarstvom/nadležnim upravama, bolnicama predškolskim ustanovama...

Tako su, na primer, 3. januara 2025. godine, dakle kad su blokade uveliko u toku, dobili dva posla od Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. U pitanju je osiguranje imovine, vrednost ugovora je 1.287.958 dinara sa PDV, kao i osiguranje ljudi, gde je vrednost ugovora 509.792 dinara.

U poslednja dva meseca koliko traju blokade, Đenerali osiguranje je dobilo posao i od JP "Emisiona tehnika i veze Beograd", Opšte bolnice Senta, "Parking Servisa" u Beogradu..

U poslednjih mesec dana od JP "Pošte" dobili su čak dva ugovora, od čega je jedan na iznos od 322.235.761,73 dinara, a zaključen je za obavezno osiguranje vozila i usluge osiguranje vozila.

Na spisku su još i Dom zdravlja Zvezdara i Dom zdravlja Zemun, Visoki savet sudstva, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa, Narodna biblioteka Srbije, Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje.

Deđanski: Ljudi koji dobijaju ogroman novac od države, pokušavaju da naprave haos

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže da u Srbiji postoji sloj ljudi koji dobijaju ogroman novac od države, a onda joj se suprostavljaju.

- Taj direktor iz "Đeneralija" se ponaša isto kao i glumci koji pre nisu ništa dobijali,a sad, kad dobijaju ogroman novac od države, suprostavljaju joj se i pokušavaju da naprave haos -izjavio je.

Kako kaže, nema veze što se suprostavljaju državi, problem je što hoće da naprave ratno stanje na ulicama.

- Još je gore i ovo sa "Đeneralijem" firma koja ovde posluje, pre svega, na dobrim odnosima sa državom i zahvaljujući tome i svom poslovanju, dobijaju ogromne poslove, ali to očigledno ne umeju da cene, da li oni ili njihovi zaposleni. Ljudi koji najviše zarađuju od države su najveći protivnici države - poručio je Deđanski.

Na pitanje Republike, pravni zastupnik "Đenerali osiguranja" je odgovorio:

- Ceneći slobodu izražavanja, naš klijent smatra da razlog vaših pitanja nije izveštavanje javnosti o poslovanju našeg klijenta, već nastavak negativne medijske kampanje usmere na omalovažavanje kompanije i njegovog rukovodstva iz motiva koji su van zakona zbog čega je naš klijent već podneo odgovarajuće tužbe sudu kako u parničnom postupku tako i krivične tužbe radi zaštite svojih prva i na zakonu zasnovanih interesa. Naš klijent, zbog gore navedenog, neće odgovarati na postavljena pitanja ni u ovom slučaju ni u buduće.

