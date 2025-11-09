KURTI UĆUTKAN: Muk posle izborne katastrofe Samoopredeljenja

LIDER Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti stigao je u sedište svoje stranke u Prištini.

Novinari su tražili od njega komentar na rezultate izlaznih anketa, ali je on odbio da odgovori, prenosi Kosovo Onlajn.

Podsetimo, nakon 100% obrađenog uzorka, kandidat Samoopredeljenja poražen je u Đakovici sa ubedljivih 56%:44%, kao na biračkim mestima Kačanik i Vitina.