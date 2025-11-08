"NIKOM SE NE DOPADA POZICIJA SRBIJE" Vučić o Mariji Zaharovoj, Dijani Hrki, sankcijama, progonu Srba u Hrvatskoj...

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost “Dnevnika 2” na RTS 1.

Foto: RTS Printskrin

Vučić kaže da imamo i Lukoil u zemlji, 54 benzinske pumpe.

- Imamo problem i sa Lukoilom, a 21. novembra počinju sankcije za Lukoil - navodi on.

Kad je u pitanju NIS, smatra da je sledeća nedelja za nas od izuzetnog značaja.

- Ja očekujem da u ponedeljak ili utorak zajednički sa Rusima i još nekima koje će ruska strana da pronđe da pošaljemo pismo američkoj vladi i da vidimo da li prihvataju mesec, dva ili tri da nas izuzmu od sankcija jer smo počeli sa promenama u menadžmentu - naveo je Vučić.

Ističe da ljudi ne bi trebalo da brinu.

- Cena nafte skače zbog povećane cene brent nafte - kaže on.

Foto: RTS Printskrin

Kaže da je nova vest dogovor predsednika SAD Donalda Trampa i mađarskog premijera Viktora Orbana.

- Čestitam mom prijatelju Viktoru. To znači da ćemo morati da transferišemo gas preko Srbije do Mađarske i da Amerikanci neće dozvoliti zastoj. To je dobra vest za nas. Što se naftovoda tiče, vidite koliko je bila dobra moja ideja da završimo projekat do naftovoda u Mađarskoj i to ćemo da završimo u narednih godinu i po dana. Nismo imali ništa od infrastrukture - naveo je on.

Kaže da nije tajna da Donald Tramp nije strastveni prijatelj EU.

- Mi nismo član EU i ne možemo uticaj takav da ostvarimo, iako često mislimo za sebe da smo najvažniji. Moramo da se pružimo onoliko koliko smo dugi i nisam siguran da će za nas da bude jednostavno, ali ćemo imati lakšu podršku iz Mađarske u pogledu naftnih derivata - kaže Vučić.

Siguran je da na mađarsku pomoć možemo da računamo.

- Mađarska je uvela sve sakcije RF, članica je NATO i EU. Ne možemo da imamo takav uticaj kao Mađarska. Mi smo neko ko je podrazumevajući. Za neke na istoku uvek moramo da budemo fini, dobri, mirni i poslušni jer ako nismo, onda "nismo rodoljubi", a za ove sa zapada... "Ako ne budete nas slušali, propašćete ekonomski i na sve druge načine." Mi bismo želeli da sačuvamo slobodarski duh i da nam se zemlja razvija - kaže on.

Kad je u pitanju izjava zvanične predstavnice ruskog MSP Marije Zaharove da ne zna u koju Vučićevu izjavu da veruje, kaže da ne sme sebi da dozvoli emotivne izjave kao predsednik Srbije.

- Kad ste predsednik morate da izbrojite do 100. Najpre, nije bio lak razgovor sa ambasadorom Harčenkom iz mnogo razloga. Najlakše je da na nepristojnost gospođe Zaharove odgovorim na isti način, ali ja vodim računa o interesima Srbije, cenim, poštujem i volim ruski narod i neću sebi da dozvolim ono što je gospođa Zaharova dozvolila sebi. Ništa se novo nije dogodilo u pogledu naoružavanja. Rekao sam pre pet godina da Evropljani kupe što proizvodimo i da skinemo tu muku. Tad nije bilo rata u Ukrajini. Kada je krenuo rat, mučili smo se i dobio sam spisak zemalja koje prenose to u Ukrajini... Ne možemo u Evropu, u Ameriku, u Afriku... A, gde da izvezemo municiju? Što je najgore, nigde i ne izvozimo. Izdali smo 5-6 dozvola i striktno kontrolišemo gde to ide. Neko nije zadovoljan time što Srbija nije u NATO-u i nema nameru da ulazi, neki nisu zadovoljni time što jedino Srbija ima ruske medije na svojoj teritoriji. Nema ih niko. Ima ih samo Srbija. Samo kod nas je "diktatura koja dozvoljava medijski pluralizam". Jedino mi imamo otvorene linije ka Rusiji. Pravimo profit, ali ti avioni su završili, "smrtno oboleli" jer nigde više ne mogu da dobiju dozvolu. Ovde imate i kulturne manifestacije i sportske događaje, sve na najnormalniji način. Kritikuju me i Marta Kos i svi drugi što sam bio u Moskvi i Pekingu. Nemojte da se ljutite, dragi prijatelji i na istoku i na zapadu, ali moja dužnost je da vodim računa o interesima Srbije. Trudim se da prema svima budem korektan i prijatelj - kaže Vučić.

Foto: RTS Printskrin

Kaže da poštuje gospodina Dmitrija Peskova i ljude koji znaju pod kakvim se pritiskom Srbija nalazi.

- Postoje i druge stvari o kojima neću da govorim večeras. Naš put je put vojne neutralnosti, mira, nemešanja u ratne igre, neučestvovanja u sukobima i put koji se neće zasnivati na neprijateljstvima prema drugoj strani - kaže on.

Tvrdi da se pozicija Srbije "nikom ne dopada".

- Svi bi hteli da budemo marioneta "te strane", a mi hoćemo da budemo svoji - tvrdi on.

Pita gde to smemo da izvezemo municiju, kako mu "lažne patriote ne bi držale pridike", a i da mu "ti isti ne bi držali pridike" što ljudi u namenskoj industriji ne dobijaju plate.

- Ne smemo u Ganu, ne smemo u Kamerun... Najbolje nigde? Ko će da plati milijarde evra na godišnjem nivou? Bez obzira na sve to, opet vodimo računa i opet nismo dovoljno dobri - kaže on.

Kad je u pitanju ustašluk i mržnja prema Srbima u Hrvatskoj, smatra da je dovoljno da pogledamo medijsku sliku Srbije.

- Imate preko 100 tekstova protiv mene, pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima. Ta kampanja traje godinama. Jasno je da je ovo rezultat. Nije ovo nastalo iz bića hrvatskog naroda. Možda bi to rekao moj otac koji je preživeo strašne stvari od njih. Srbi im više nisu remetilački faktor i problem. Izabrali su Piculu da odlučuje o našoj sudbini, misle da mogu da nas gaze, a Srbija ne samo da nije uništena... Sećate se da smo posle 5. oktobra sve prodali Hrvatima. Nadam se da će uskoro neke od tih fabrika biti vraćene u srpske ruke. Verujem da će naši odnosi sa Hrvatima morati biti bolji, a zna se da nisam veliki pobornik njihove politike. Meni nije dozvoljeno da uđem u Jasenovac, u najveće stratište na prostoru bivše Jugoslavije i mnogo šire. Zašto meni nije dozvoljeno da položim cvet u Jasenovcu? Da li ih je pitao neko iz Evrope i sveta za to? Nije! Zato što "pripadaju pobedničkom klubu", a ne mogu da veruju kojom brzinom Srbija raste - kaže on.

Zaključio je da srpski narod u Hrvatskoj ima ogromne probleme.

- Dobar Srbin je za njih samo onaj koji kaže da je Oluja bila opravdana, i da su Srbi zločinci - izjavio je Vučić.

Ističe da ne može previše da govori o uhapšenim snajperistima.

- Čestitam našim organima i organima Republike Srpske. Zajednički izvedena akcija i u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. To je bila važna stvar, traga se za još jednim licem. Istraga će pokazati sve namere i sve druge stvari - kazao je on.

Kad je u pitanju njegova poseta porodici Firić, kaže da ne želi da priča o tim razgovora i da nije vodio kamere.

- Samo svim porodicama još jednom izražavam saučešće i želim im da dočekaju pravdu. Ne postoje takvi procesi koji su laki - kazao je on.

Kad je u pitanju Dijana Hrka, kaže da je uvek spreman za razgovor, bez obzira na to što i sama Dijana Hrka i njene pristalice uzvikuju najgore uvrede na njegov račun.

- Spreman sam da je primim i posetim ako će to proći bez političke predstave - kaže on.

Zatražio je od Uglješe Mrdića da prekine štrajk glađu, a RTS zamerio što nije sankcionisalo njihoog urednika koji je kleo decu većinske Srbije.

- Meni je savest čista, zadržao sam stabilnost zemlje - kaže on.

Podseeća na nove vrtiće u Novom Sadu, 10 novih fabrika, obnovu Žeželjevog mosta.

- Moja obaveza je da i one koji su mi politički protivnici jednako poštujem kao moje političke saborce - naveo je Vučić.