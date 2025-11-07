BLOKADER IVAN IVANOVIĆ KONAČNO PRIZNAO: Novinari Nova S se umivaju svetom Šolakovom vodicom
VODTIELj i blokader Ivan Ivanović, koji godinama važi za lice iz Šolakove medijske imperije, u hrvatskom podkastu otvoreno je progovorio o medijskoj mašineriji i propagandi Nove S i N1. Ivanović je ovom prilikom razbio mit o „nezavisnim“ novinarima koji se predstavljaju kao moralni stub društva.
- Ova priča Nova S i N1 ti je zatvoren jedan krug. Sedimo mi naši, pričamo naše teme i sve to emitujemo isključivo našim ljudima koji nas gledaju. I to je to. Potpuno je irelevantno, to je 200–300 hiljada ljudi u isti krug, ljudi s kojima ti kao nešto komuniciraš- rekao je Ivanović.
Voditelj je bez pardona progovorio i o novinarima koji, kako kaže, glume heroje i borce za istinu, dok ih na društvenim mrežama hvale budale.
- Onda se tu vidim, novinari lože, da su heroji na Tviteru, tamo ih hvale budale.
Mnogi su „nikada se nećemo prodati“, a onda to urade čim im se ukaže prilika.
- Oni kao nećemo to, nećemo se nikada prodati, prodali se posle četiri meseca. Misle da je tamo United Media, tu se sedi na oblacima, svi nose anđeoska krila.
Pre ulaska u zgradu, umivaju se Šolakovom svetom vodicom, pa onda postaju „super“.
- Zaposleni pre nego što uđu u zgradu, umiju se svetom Šolakovom vodicom i onda kao postaju super, znaš. I samo ako radiš tamo, ti si do j***, a ako si otišao, onda si s*anje. Njih niko ne pokušava da ugasi, to je upravo ono što sam ti pričao – propaganda.
Njegove reči odjeknule su kao šamar medijskom licemerju koje godinama pokušava da se predstavi kao nezavisnost.
Ovim priznanjem i sam Ivanović, koji dolazi iz tog istog miljea, pokazao je da čak i oni među sobom vide pravu sliku iza kulisa.
(NS uživo)
