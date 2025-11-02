Politika

STIGAO JE ODGOVOR PRISTOJNE SRBIJE! Oni prkose blokaderima, digli 3 prsta i ponosno pevaju patriotske pesme

V.N.

02. 11. 2025. u 20:26

PRISTOJNA Srbija odgovorila je na pokušaje nereda i pozive na nasilje.

Foto: Printskrin

Pristojni građani koji su u većini ponosno su odgovorili patriotskim potezima i pesmom nasilnim blokaderima. 

Dok blokaderi bacaju flaše, baklje, dok prave haos, pristojni Srbi im ovako odgovaraju: 

Oni odgovaraju patriotskim pesmama, i podižu tri prsta, a za to vreme blokaderi negoduju. 

(Alo)

