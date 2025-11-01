UKP I VOJNA POLICIJA UPALI NA VMA: Češljaju toksikologiju zbog Miše Bačulova
UKP upao je, po nalogu Tužilaštva, na odeljenje toksikologije na VMA nakon što je blokader Miša Bačulov pokušao da lažira svoje trovanje i za to optuži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije Odeljenja za tokskilokoligu Vojno-medicinske akademije kako bi identifikovali, za sada NN lice, koje je imalo zadatak da Miši Bačulovu obezbedi odgovarajuću dozu otrova "Ricin", koja bi izazvala simptome trovanja, ali ne bi ugrozila njegovo zdravlje.
Bačulov i D.C. uhapšeni su juče zbog sumnje da su dogovarali i planirali da lažiraju trovanje Bačulova za koje bi optužili predsednika Republike Srbije i državni vrh.
Plan im je bio da navodno trovanje i njegove poslednice plasiraju u javnost i tako dovedu do ekslacije nasilja na protestu u Novom Sadu koji se održava danas.
Toksikolog je, kako saznajemo, imao zadatak da napravi otrov i preda ga D.C, a on Bačulovu.
Krajnji cilj ove Bačulovove akcije bio je rušenje države i nasilna smena vlasti.
Uskoro opširnije
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
SANjA RASKINULA VERIDBU: Rekla sam mu "da" pa shvatila da je ipak "ne"
VODITELjKA Sanja Marinković ugostila je pevačice, Radu Manojlović, Tijanu Dapčević, Vanju Mijatović, pevače Bojana Vaskovića iz Lexington benda i Mirzu Selimovića.
01. 11. 2025. u 10:39
Komentari (0)