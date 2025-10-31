Politika

BLOKADERI DOTAKLI NOVO DNO: Kakav je ovo komemorativni skup, kakvo je ovo žaljenje žrtava? (VIDEO)

В. Н.

31. 10. 2025. u 12:59

BLOKADERI iz Petrovca na Mlavi i drugih gradova, očigledno se dobro zabavljaju uz igru i pesmu, dok hodaju ka Novom Sadu, gde je za 1. novembar planiran navodni komemorativni skup.

Foto: Printskrin

Pošli su, kako kažu, na skup, kako bi navodno odali počast žrtvama pada nadstrešnice, a uz put plešu i vesele se.

U prilog ovome govore i snimci koji se šire društvenim mrežama.

