"NOVOSTI" SAZNAJU: Vučić se obraća građanima u petak u 17.15h

30. 10. 2025. u 21:35

KAKO "Novosti" saznaju, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se građanima Srbije sutra u 17.15h.

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Вучић се обраћа грађанима у петак у 17.15h

Foto Dragan Milovanović

Reč je o važnom obraćanju u kom će Vučić govoriti o svim aktuelnim temama. 

