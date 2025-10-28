ODGOVOR NA SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE: Reakcija Uglješe Mrdića

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić odgovorio je na saopštenje Društva sudija Srbije.

Odgovor prenosimo u celosti:

Juče je objavljeno još jedno u nizu saopštenja Društva sudija Srbije u kojem se osuđuje, podseća i poziva, ali se ne odgovara na vrlo konkretne i precizne optužbe koje sam izneo na račun Snežane Bjelogrlić. Sama činjenica da saopštenje objavljuje Društvo sudija Srbije čiji je Bjelogrlićka predsednik ukazuje na njenu nameru da nastavi sa zloupotrebom svojih brojnih funkcija radi zadovoljavanja ličnih interesa i interesa Bjelogrlićki bliskih lica. Bez obzira na preopširno i uopšteno saopštenje kojim pokušava da se odbrani, činjenice su u ovom slučaju jasne i objektivno proverljive. 2020.godine Snežana Bjelogrlić je izabrana za člana Visokog saveta sudstva sa pozicije vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Ivanjici, i time je prekršen zakon. Osim toga, Snežana Bjelogrlić se našla u sukobu interesa, jer je istovremeno predsednica Društva sudija Srbije i članica Visokog saveta sudstva. Kao članica Visokog saveta sudstva bira za sudije sebi bliska lica i tako zloupotrebljava svoju funkciju. Navešću samo neke primere, a ima ih mnogo. Tako je na sednici Visokog saveta sudstva održanoj 21.10.2021.godine Snežana Bjelogrlić učestvovala u izboru svoje prijateljice i počasne predsednice Društva sudija Srbije Dragane Boljević za sudiju Vrhovnog suda. Na sednici Visokog saveta sudstva održanoj 16.5.2024.godine Snežana Bjelogrlić je učestvovala u izboru svoje prijateljice i članice Upravnog odbora Društva sudija Srbije Marine Barbir za sudiju Višeg suda u Beogradu. Na elektronskoj sednici Visokog saveta sudstva, održanoj 11.7.2025.godine, bez rasprave, Jasmina Vasović i ostali Snežanini pomagači biraju Snežaninog muža Petra Bjelogrlića za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Ivanjici, a Snežana Bjelogrlić vraća uslugu i glasa za Jasmininog saveznika Jovana Jovanovića da bude vršilac funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu, kako bi Jasmini bliski advokati Aleksandar Đorđević i Nemanja Vasiljević mogli da dobijaju sve sporove u Privrednom sudu u Beogradu. Sve to Snežani Bjelogrlić nije dovoljno nego bi da dobije još jedan mandat u Visokom savetu sudstva, iako Ustav i Zakon o Visokom savetu sudstva to zabranjuju. Jasmina Vasović nije uspela da joj to obezbedi jer je uprkos njenom mešanju i telefonskim pozivima, kao i naručenom "pravnom mišljenju" tzv.profesorke Jelene Vučković, Izborna komisija odbacila Snežaninu prijavu. Sledeći pokušaj je bio na sednici Visokog saveta sudstva održanoj 23.10 2025.godine. Ipak, većina članova Visokog saveta sudstva se suprotstavila Snežani Bjelogrlić i Jasmini Vasović, razotkrivajući pritom nečasno i nemoralno ponašanje tzv.profesorke Jelene Vučković, čiji muž Predrag Dimitrijević je bio član prvog saziva Visokog saveta sudstva i uhvaćen u sukobu interesa, zbog čega je Ustavni sud 2012.godine poništio opšti reizbor sudija. Sve ovo sto sam naveo može se videti iz zapisnika i snimaka sednica Visokog saveta sudstva. Sve to govori da "integritet Snežane Bjelogrlić” koji se pominje u saopštenju Društva sudija Srbije više ne postoji, ako je ikada i postojao.