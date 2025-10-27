MILUTIN MILOŠEVIĆ PRED TUŽIOCEM PRIZNAO DA JE BIO ZADUŽEN ZA ODRŽAVANJE NADSTREŠNICE: Tužilac Josimović ga oslobodio odgovornosti!?

BIVŠI izvršni direktor kompanije Infrastruktura Železnice Srbije i drug sa slike tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića Milutin Milošević u izjavi koju je dao 6. decembra prošle godine u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu priznao je da je bio lično zadužen za održavanje nadstrešnice kao i da ona nije održavana.

Foto: Printskrin

Time je priznao krivično delo jer da je nadstrešnica godinama pre rušenja održavana sprečio bilo bi jasno da je mogla da se sruši samo uz delovanje eksternog faktora sa strane.

U svedočenju pred VJT Novi Sad Milutin Milošević, tada još uvek izvršni direktor, da je zadužen za ”organizaciju i koordinaciju Sektora izvršnih službi, a to su Sektor za saobraćajne poslove, Sektor za građevinske poslove i Sektor za elektrotehničke poslove a postoji i Sektor za slučaj vanrednih događaja.”. Na istoj stranici 2, u pasusu 6, Milutin Milošević priznaje da ”sve železničke stanice pripadaju Saobraćajnom sektoru koji njima upravlja i održava”.

Kako je, po sopstvenom priznanju, Milošević bio šef Saobraćajnom sektoru jasno je da je bio nadležan za upravljanje i održavanje železničkih stanica pa i one u Novom Sadu. Na strani 3, stav 2 na pitanje da li ”održavanje građevinskih konstrukcija, objekata i staničnih zgrada spada u održavanje” Milošević je rekao da ”to ne zna” iako mu je baš to bio posao da zna i da to radi!? Na strani 3, stav 4, Milošević je priznao da je Sektor za građevinske poslove, kome je bio šef, ”imao obavezu da radi osnovne preglede koji se tiču građevinskih konstrukcija među kojima i konstrukcija staničnih zgrada jer imaju Odeljenje za održavanje zgrada”. Potom je Milutin Milošević priznao da ne zna da li su vreme njegovog mandata ovakvi pregledi vršeni kao i da ne zna da li je morao da bude obavešten o ovakvim pregledima!?

Foto: Printscreen

Potom je Milošević u svedočenju na strani 6, pasus 2 priznao da je 2022. godine bio izdat Sertifikat bezbednosti za železničku prugu Beograd – Novi Sad uključujući i Železničku stanicu Novi Sad i da je taj sertifikat bio na snazi u trenutku rušenja nadstrešnice.



Tužilac Josimović nije pitao Miloševića ništa o zvaničnom telegramu koji je on potpisao u martu 2022. godine kojim je pušten železnički saobraćaj na relaciji Beograd – Novi Sad i kojim je garantovana bezbednost putnicima na pruzi i na železničkim stanicama uključujući i Železničku stanicu Novi Sad kao i da li je od 2022 – 2024 raspolagao sa 140 miliona evra koliki je Vlada Srbije dodelila kompaniji Infrastruktura da održava postojeću železničku infrastrukturu uključujući i Železničku stanicu Novi Sad odnosno nadstrešnicu.