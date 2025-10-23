VUČIĆ O NAFTI I GASU: Mi radimo na tome na dnevnom nivou i nadam se da ćemo pronaći rešenje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o nafti i gasu.

Foto: Printscreen

- Dogovorili smo uvoz naftnih derivata preko MOL-a, da bismo mogli da prevaziđemo problem. Mol nam je najveći uvoznik derivata, te večeri sm odogovorili da MOL uvetze veće količine, i videli ste to jutro je izgorela najveća rafinerija. Utorak jutro mi je počelo baš loše. Nama može rafinerija da ne radi 15, 20 dana. To će nam se odraziti na stopu rasta, na BDP, plate, penzije. T oljudi moraj uda znaju, moramo da se izborimo da sve što može da radi, da radi. Moramo da sebe obezbedimo. Razgovarao sam sa svima, trudim se da pronađemo mnogo različitih opcija, nemamo ih mnogo.

- Nije lako od nekog drugog uvesti gas, Rusi su nam bili pouzdan partner, ne razumem tu njihovu igru oko gasa. Al isu nam isporučivali do sad, ne mog uništa da kažem .Nema mo litar ruske nafte, gradimo naftovod do Mađarske, jeste da bismo iz Družbe iz Mađarske dobijali naftu, a ne samo od JANAF-a. Tako i sa gasom, moram oda gradimo interkonektzor prema Rumuniji i S. Makedoniji. Problem je što nema dovoljno gasa, a drugi problem je cena. Plaćali bismo 25, 30 posto skuplje. Nama od gasa zavisi postojanost elektro-energetskog sistema. To je toliko uvezano sve jer je energetski sistem nosilac privrede. Mazut smo obezbedili do kraja januara, nadam se do kraja zime da će ga biti dovoljno.

- Mi radimo na tome na dnevnom nivou i nadam se da ćemo pronaći rešenje.

- To počinje da važi od 1. januara 2026. godine, mi smo zemlja između dve članice EU, Mađari imaju dugoročan ugovor, ali kako ćemo mi bez ugovora — mi smo mirni do 2027. ako dobijemo ugovor, što se nadamo da će biti do kraja godine. Ali kako posle toga? Nismo pre imali gasovod u Srbiji, pre 5-6 godina smo izgradili i ja sad moram da kažem kako da za godinu rešimo sve probleme - rekao je.

- I BiH će ostati bez gasa, jer to ide preko nas. Ja ne gledam da prezimimo, već šta će biti za 5-10 godina. Zato smo uzeli od Azerbejdžana, ponudili smo da uzmemo od Grčke, Bugarima i Mađarima za struju, da budemo deo njihovih nuklearki, jer ja znam šta nas čeka.