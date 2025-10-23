"SVE LAŽETE PA I OVO" Pantić Pilja: Vi iz Šolakovih medija stvarno niste normalni

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke i poslanica Biljana Pantić Pilja reagovala je povodom izveštavanja novinara N1 o sastanku u Briselu, kome je navodno prisustvovao lider SNS-a Miloš Vučević.

Foto: Printskrin/Instagram/biljana_pantic_pilja

- Evropski dopisnik N1 je tako dobro informisan ali on NE ZNA da Miloš Vučević juče NIJE BIO u Briselu na sastanku. Sve lažete pa i ovo. Kažu da su oni objektivni mediji. Pa vi ste bre lažovi koji izmišljate i spinujete. Ne znate ni ko je bio ni o čemu se pričalo. Šta vi ljudi radite?!?! Samo znate da lažete i izmišljate. Vi iz Šolakovih medija stvarno niste normalni - objavila je Pantić Pilja na svom Instagram nalogu.