"SVE LAŽETE PA I OVO" Pantić Pilja: Vi iz Šolakovih medija stvarno niste normalni
ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke i poslanica Biljana Pantić Pilja reagovala je povodom izveštavanja novinara N1 o sastanku u Briselu, kome je navodno prisustvovao lider SNS-a Miloš Vučević.
- Evropski dopisnik N1 je tako dobro informisan ali on NE ZNA da Miloš Vučević juče NIJE BIO u Briselu na sastanku. Sve lažete pa i ovo. Kažu da su oni objektivni mediji. Pa vi ste bre lažovi koji izmišljate i spinujete. Ne znate ni ko je bio ni o čemu se pričalo. Šta vi ljudi radite?!?! Samo znate da lažete i izmišljate. Vi iz Šolakovih medija stvarno niste normalni - objavila je Pantić Pilja na svom Instagram nalogu.
Preporučujemo
PRED NIŠANOM MRŽNjE (VIDEO)
23. 10. 2025. u 14:44
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)