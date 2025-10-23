DOPISNIK N1 "SAZNAJE" DA SASTANAK VUČEVIĆA SA EPP NIJE DOBRO PROŠAO: Još kad bi saznao da predsednik SNS-a nije ni bio na sastanku
BLOKADERSKI N1 preneo je danas vest da je sastanak predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića i međunarodne sekretarke partije Ane Brnabić sa predstavnicima Evropske narodne stranke (EPP), nije najbolje prošao.
Naime, kako je "saznao" evropski dopisnik N1, Brnabić i Vučević razgovarali su juče u Briselu sa stranečkim liderima EPP-a, ali taj sastanak nije prošao baš toliko dobro kako predstavnici vladajuće stranke u Srbiji pokušavaju da predstave u javnosti, piše N1.
Koliko znaju, toliko i pišu.
Evropski dopisnik N1 iz Brisela je toliko dobro informisan da ni ne zna da Miloš Vučević nije bio na ovom sastanku, ali zna da sastanak nije dobro prošao.
Ovo je samo još jedna u moru lažnih informacija, koje plasiraju blokaderski mediji mesecima i godinama unazad.
