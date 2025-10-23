Politika

ŽALIO SE USTAŠAMA DA MU NIJE UGODNO U SRBIJI! Hrvatski mediji pišu - Dorćolski ubica blokader dobro poznat Riječanima

В.Н.

23. 10. 2025. u 11:23

DORĆOLSKI ubica Vladan Anđelković uslikan je sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u junu mesecu ove godine na teritoriji Republike Hrvatske.

ЖАЛИО СЕ УСТАШАМА ДА МУ НИЈЕ УГОДНО У СРБИЈИ! Хрватски медији пишу - Дорћолски убица блокадер добро познат Ријечанима

Foto: Printscreen

Kako je juče prilikom izvšenja terorističkog akta u Ćacilendu dva puta ponovio da je završio posao. U čije ime i za čiji račun?

Pretpostavka je da je posle slikanja sa Plenkovićem hrvatska obaveštajna agencija preuzela obradu dorćolskog ubice.

"

Foto: Novosti

Mediji u Hrvatskoj pak pišu, da je blokader Anđelković dobro poznat Riječanima, te da se ustašama žalio kako se ne "oseća ugodno u Srbiji". 

Kako se navodi na portalu "Novi list", napadač je dobro poznat Riječanima.

Kako su istakli, on je često boravio u Hrvatskoj, pričao je da je čuvao Jovanku Broz i da je morao da ode iz Srbije.

"U prvom trenutku pomislili su da im se učinilo kako je napadač Vladan Anđelković sličan čoveku sa kojim se već godinama kupaju i druže na plaži, no nakon ponovnog pregleda brojnih snimaka koje su objavljene u javnosti, otklonjene su sumnje da se radi samo o slučajnosti", piše Novi list. 
 

Foto: Printscreen

“Ne samo da mu supruga živi u Hrvatskoj, nego je i on tu boravio većinu meseci. I to u Rijeci, a koliko mi je poznato žive u kući ili na Bulevardu ili na Trsatu. Upoznala sam ih prije 4 godine kada sam se počela kupati na ovoj plaži.

On mi se predstavio kao Vlado, supruga kao Olja te su mi ispričali da su nakon odlaska iz Srbije najprije živjeli u Južnoafričkoj Republici” navela nam je Riječanka. 

