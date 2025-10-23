BRNABIĆEVA: Picula podržava pokušaj ubistva - Jedinstven slučaj evropskog političara
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na izjavu Tonina Picule, ocenivši da je “postao prvi čovek u EU koji otvoreno podržava pokušaj ubistva”.
"Da ostavimo po strani šta je Picula ovom svom izjavom ponovo rekao o srpskom narodu, kao i to da se radi o čoveku koji se ponosi time što je bio hrvatski bojovnik koji je proterivao Srbe iz njihovih kuća, on je ovom izjavom postao prvi čovek iz EU (nadam se da će ostati jedini) koji zdušno i otvoreno podržava pokušaj ubistva. Jedinstven slučaj evropskog političara da podržava i slavi ubicu u pokušaju, čoveka koji je uzeo pištolj u ruke i krenuo da oduzme život nekim ljudima samo zato što su se usudili da misle drugačije od njega. Zanimljivo", napisala je Brnabićeva na svom zvaničnom Iks profilu.
Preporučujemo
VUČIĆ U ĆACILENDU: Ne treba nama njihovo sažaljenje, da su mogli sve bi nas spalili
22. 10. 2025. u 20:52
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)