BRNABIĆEVA: Picula podržava pokušaj ubistva - Jedinstven slučaj evropskog političara

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na izjavu Tonina Picule, ocenivši da je “postao prvi čovek u EU koji otvoreno podržava pokušaj ubistva”.

"Da ostavimo po strani šta je Picula ovom svom izjavom ponovo rekao o srpskom narodu, kao i to da se radi o čoveku koji se ponosi time što je bio hrvatski bojovnik koji je proterivao Srbe iz njihovih kuća, on je ovom izjavom postao prvi čovek iz EU (nadam se da će ostati jedini) koji zdušno i otvoreno podržava pokušaj ubistva. Jedinstven slučaj evropskog političara da podržava i slavi ubicu u pokušaju, čoveka koji je uzeo pištolj u ruke i krenuo da oduzme život nekim ljudima samo zato što su se usudili da misle drugačije od njega. Zanimljivo", napisala je Brnabićeva na svom zvaničnom Iks profilu.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) October 23, 2025




