TAČNO U 21 ČAS: Vučić večeras na RTS-u govori o temama koje zanimaju sve građane Srbije

В. Н.

23. 10. 2025. u 09:08

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić biće gost u večerašnjoj emisiji "Četvrtkom u 9", koja se od 21 čas emituje na Prvom programu RTS-a.

ТАЧНО У 21 ЧАС: Вучић вечерас на РТС-у говори о темама које занимају све грађане Србије

Foto: Printskrin RTS

Energetika, ekonomija, izbori i globalna politika, kao i bezbednosna situacija posle terorističkog napada ispred doma Narodne skupštine pitanja su na koja će u emisiji "Četvrtkom u 9" odgovarati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Među temema večerašnjeg razgovora biće i pitanja u vezi sa sankcijama NIS-u i kakav će uticaj imati najavljene takse Evropske unije za smederevski čelik.

Može li privreda da raste brže bez spoljne i unutrašnje političke stabilnosti i zašto će vanredni parlamentarni izbori dogodine biti najvažniji u modernoj istoriji Srbije? Mogu li se evrointegracije ubrzati, zašto posle godinu dana i dalje nema razrešenja pada nadstrešnice u Novom Sadu? Kako predsednik vidi stanje države i nacije danas?

Na ova i ostala pitanja, od 21 čas na Prvom programu RTS-a odgovaraće predsednik Srbije.

